Il Chelsea compra ancora: vuole una stella del Milan

Il Chelsea studia altri acquisti importanti per il futuro: nel mirino c’è anche uno dei titolarissimi di Pioli.

Nonostante le grandi spese sostenute nelle ultime due sessioni di calciomercato, il Chelsea non ha iniziato bene la stagione. Il nuovo allenatore Mauricio Pochettino non è ancora riuscito a imporre le sue idee e a creare una squadra vera.

Ci sono certamente tanti giocatori di valore a comporre l’organico dei Blues, però c’è anche il dubbio che qualcuno sia stato sopravvalutato. Solo il tempo darà le dovute risposte, ma intanto i londinesi devono cercare di diventare squadra prima possibile e di fare risultati. La proprietà si aspetta di vedere una stagione importante, l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Milan, il Chelsea su una stella di Pioli?

Anche se ha preso tanti calciatori nuovi nei mesi scorsi, si continua a parlare di possibili nuovi acquisti per il Chelsea. Ad esempio, potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro in caso di cessione di Marc Cucurella. Lo spagnolo non ha mai convinto davvero e sicuramente non vale gli oltre 60 milioni di euro spesi per lui nell’agosto 2022.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, il Chelsea sta tenendo d’occhio Theo Hernandez. Il francese è uno dei titolarissimi del Milan di Stefano Pioli e ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. Certamente, per strapparlo al club rossonero servirà una super offerta, superiore a quella presentata al Brighton per acquistare Cucurella.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United ha fatto capire che al Milan non ci sono degli incedibili. Se arrivano proposte economiche altissime, allora ci si ragiona e il trasferimento si può concretizzare. Chiaramente, ora è presto per pensare a questo tipo di operazione. A gennaio nessun big dovrebbe essere ceduto, ci sono degli obiettivi importanti da raggiungere e difficilmente verrà venduto qualcuno a metà stagione. Diverso è il discorso per il prossimo calciomercato estivo, almeno un altro dei gioielli rossoneri potrebbe partire.

Ai tifosi dispiacerebbe molto perdere uno come Theo Hernandez, che dal suo arrivo nel 2019 è presto diventato un idolo. Ma anche dover dire addio a Mike Maignan o a Rafael Leao provocherebbe dispiacere. Sono tutti giocatori importanti per il progetto e, come per Tonali, le eventuali cessioni non lascerebbero indifferenti.

Ciò che farà la differenza, nel caso, è come la società reinvestirà i soldi incassati. Quando Tonali è stato venduto, qualcuno non era fiducioso sulla spesa che avrebbe fatto il Milan sul mercato. Invece, sono stati investiti tanti soldi e sono arrivati diversi volti nuovi a Milanello.