Leao scherza con Reijnders: “Ti serve un assist?” (FOTO)

L’attaccante portoghese scherza sui social con il compagno, che sta ancora aspettando di trovare il primo gol con il Milan

C’è grande entusiasmo in casa Milan dopo la vittoria di ieri pomeriggio sulla Lazio di Maurizio Sarri, che ha portato i rossoneri a quota 18 punti e ha permesso loro di rimanere agganciati all’Inter in testa alla classifica.

Dopo un inizio più o meno alla pari con i biancocelesti, la squadra di Stefano Pioli ha alzato i ritmi e ha meritato la vittoria. Gli episodi decisivi sono arrivati nella ripresa con i gol di Christian Pulisic e di Noah Okafor, rispettivamente al minuto 60′ e 88′ del match. Entrambe le reti rossonere sono arrivate con un’azione partita dalla sinistra, con il solito Rafael Leao protagonista e autore degli assist. Il portoghese è salito già a 3 gol e 3 assist in questo inizio di campionato, rivelandosi sempre più decisivo.

Leao ha avuto modo di riposare nel turno infrasettimanale contro il Cagliari e nella sfida contro i capitolini ha tirato quindi fuori il meglio di sé. In occasione del gol del vantaggio l’ex Lille sfrutta la verticalizzazione di Tijjani Reijnders e mette intelligentemente un pallone arretrato per Pulisic che in corsa batte Provedel. Il raddoppio invece nasce da un assolo del portoghese che, nonostante le fatiche spese durante tutta la gara, ha ancora la forza di puntare e superare in scioltezza Casale e appoggiare all’indietro per Okafor, che deve solo spingere la sfera in rete a porta vuota.

Reijnders ancora a caccia del primo gol rossonero

Nel primo tempo la partita era rimasta bloccata sullo 0-0 e la più grande occasione l’aveva avuta Reijnders. Il centrocampista si era ritrovato la palla sui piedi dopo la respinta del portiere su un tiro di Giroud, ma non è riuscito a spingerla in porta e ha colpito solo il palo.

Anche sfortuna per il centrocampista olandese, che è ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Milan. Su questo ci scherza anche Leao, che pubblica una storia Instagram con una foto che lo ritrae con il compagno di squadra, scrivendo “Hai bisogno di un assist, fratello? Sono ancora in attesa del tuo gol”. Un gesto simpatico che testimonia il bel gruppo che sta nascendo in casa rossonera.

In effetti è curioso che Reijnders non sia ancora riuscito a segnare, visto che si tratta di un centrocampista con il vizio del gol, che l’anno scorso con l’AZ Alkmaar ha realizzato ben 8 centri fra Eredivisie e UEFA Conference League. Ma sembra proprio che il primo gol sia ormai solo questione di tempo.