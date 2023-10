Pellegatti: “Centrocampo scelto per Dortmund. Voto Adli? Hanno sbagliato”

Il noto giornalista, Carlo Pellegatti, è intervenuto a Tutti Convocati, per parlare di Milan. Dalla polemica sul voto a Yacine Adli al prossimo centrocampo contro il Borussia Dortmund

Non c’è tempo per godersi la vittoria contro la Lazio. Il Milan di Stefano Pioli deve già pensare alla prossima partita contro il Borussia Dortmund.

Il pareggio contro il Newcastle ha complicato un po’ i piani del Diavolo, che sono chiamati al riscatto e ad ottenere un risultato positivo contro i tedeschi. Il tecnico di Parma sta pensando a dei cambiamenti, inevitabili per tenere alto il livello e la condizione del gruppo.

In casa Milan sono chiaramente ore di attesa e apprensione per conoscere le condizioni di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, ieri, ha lasciato il terreno di gioco al 28esimo del primo tempo per un problema tra il pube e la zona addominale. Il rischio che salti sia il Borussia Dortmund che il Genoa sabato prossimo è davvero. Senza l’ex Chelsea, ci sarà chiaramente spazio per Musah.

Le scelte a centrocampo, secondo quanto affermato da Carlo Pellegatti, a Tutti Convocati, appaiono fatte: “Adli non dovrebbe giocare, dovrebbero esserci Musah, Pobega e Reijnders”, ha ammesso il noto giornalista che poi si è soffermato sul caso del giorno, il 5,5 a Yacine Adli, dato da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani: “Io non giudico chi fa le pagelle, però sul 5,5 ad Adli mi sembra che abbia sbagliato chi ha dato quella valutazione”.

Pellegatti esalta Lautaro ma critica i compagni: “Hanno fatto delle figuracce”

Carlo Pellegatti ha parlato anche degli avversari in campionato. Ieri l’Inter ha tenuto il passo del Milan, battendo la Salernitana con un netto 4 a 0.

I nerazzurri hanno faticato parecchio, poi è entrato in campo Lautaro Martinez, che ha letteralmente cambiato la partita. Un poker storico per l’argentino, che riceve i complimenti anche da parte del giornalista: “Mi piace Lautaro – prosegue Pellegatti -, anche come persona. Ci sono dei giocatori dell’Inter che hanno fatto delle figuracce in questo senso. Lautaro fa parte di quei giocatori che tu ammiri, appartiene al calcio, come correttezza, come modo di fare, come esultanze”. E’ arrivata dunque una frecciata anche ad alcuni giocatori dell’Inter, chissà a chi facesse riferimento