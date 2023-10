Samardzic, no al Milan in passato: “Ecco perché”

Un po’ di anni fa Samardzic aveva scelto di non accettare il trasferimento al Milan: la stella dell’Udinese ha spiegato il motivo.

Nel corso dell’ultimo calciomercato estivo uno dei giocatori più chiacchierati in Italia è stato certamente Lazar Samardzic. Era stato vicinissimo all’Inter, che gli aveva anche fatto sostenere le visite mediche dopo l’accordo trovato con l’Udinese. Poi ci sono stati problemi con l’entourage del serbo e l’operazione è naufragata.

Si pensava che Samardzic avrebbe trovato facilmente un’altra sistemazione, però in Friuli non è arrivata l’offerta giusta e di conseguenza la cessione non si è concretizzata. L’ex talento di Hertha Berlino e Lipsia è rimasto nella squadra di Andrea Sottil, coglierà l’occasione per crescere ulteriormente ed essere più pronto a un trasferimento in una big.

Calciomercato Milan, Samardzic racconta il rifiuto

Samardzic in passato ha avuto anche la possibilità di vestire la maglia del Milan. Quando giocava nell’Hertha Berlino, c’era stato un tentativo concreto di Paolo Maldini di portarlo in Italia. Era il 2020 e giocatore venne a Milano assieme alla sua famiglia per parlare con la leggenda rossonera, poi scelse di rimanere in Germania.

Intervistato da SportWeek, il nazionale serbo è tornato sull’argomento e ha confermato quanto già detto in passato: “Ero troppo giovane. Non sentivo sensazioni positive e ho preferito rimanere ancora per qualche tempo vicino a casa“.

Adesso è più maturo per giocare in una squadra importante e probabilmente nel 2024 cambierà maglia: “Mi sento pronto per una grande. Ho 21 anni, tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo devo migliorare nell’attaccare gli spazi“.

Samardzic sente di avere le qualità e la mentalità per far parte di una big, però è anche consapevole di dover migliorare sotto alcuni aspetti. È ancora giovane e i margini di miglioramento sono grandi. Sta a lui a lavorare nella maniera giusta per essere più preparato possibile al prossimo passo della sua carriera. All’Udinese è chiamato a confermarsi e a progredire rispetto alla passata stagione. Il talento non gli manca, deve metterci più continuità nelle prestazioni ed essere ancora più efficace.