In casa non vince mai: l’ex Milan verso l’esonero

L’ex rossonero potrebbe essere presto esonerato. Ieri è arrivata l’ennesima sconfitta: ora la sua posizione è davvero a rischio. Il punto della situazione

Un inizio davvero disastroso per il tecnico italiano, cha da giocatore ha scritto la storia con la maglia del Milan. Ora la sua avventura può essere giunta davvero al capolinea.

Stiamo chiaramente parlando di Andrea Pirlo, che sulla panchina della Sampdoria, ieri è stato sconfitto tra le mura amiche del Marassi, dal Catanzaro. A nulla è servito sbloccare il match, con un altro ex rossonero, Fabio Borini: i calabresi l’hanno ribaltata già nel corso del primo tempo con Vandeputte e Brignola.

La Sampdoria è così al penultimo posto con soli tre punti in classifica, frutto di due pareggi contro Parma e Cremonese, in trasferta, e del successo a Terni. Pesano chiaramente anche i due punti di penalizzazione, ma il dato più allarmante è quanto sta succedendo a Genova: la Sampdoria ha, infatti, sempre perso, lo scorso 25 agosto il 2 a 0 del Pisa, poi cinque giorni dopo è arrivato il 2 a 1 del Venezia. Risultato che si è ripetuto il 18 settembre contro il Cittadella e ieri, appunto, contro il Catanzaro.

Sampdoria, Pirlo a rischio esonero: ennesimo ko

Inevitabilmente la posizione di Andrea Pirlo è stata messa in discussione. Il tecnico italiano rischia seriamente l’esonero. Serve una scossa per migliorare una classifica che dopo otto giornate si sta facendo davvero critica. La Sampdoria, con la nuova proprietà, ha certamente ambizioni importanti, ma la scommessa Andrea Pirlo, rischia di costare davvero cara.

Andrea Pirlo dopo aver allenato la Juventus e la mancata conferma si è trasferito in Turchia per guidare il Fatih Karagumruk. A tre giornate dal termine del campionato, a maggio 2023, arriva la risoluzione del contratto. Circa un mese dopo la Sampdoria decide di ingaggiarlo, con la missione di riportare i blucerchiati il prima possibile in Serie A. Missione che rischia seriamente di non portare mai a termine.

In estate, ricordiamo, il nome di Andrea Pirlo è venuto fuori, come possibile alternativa a Stefano Pioli. Si è scritto che Paolo Maldini, nel corso della scorsa stagione, aveva pensato all’ex rossonero per sostituire l’attuale allenatore del Milan. Notizia che poi non ha trovato conferme dai diretti protagonisti. L’avventura di Pirlo è proseguite a Genova, ma ora potrebbe essere già finita.