Lautaro vs Leao, Parolo: “L’argentino come Higuain, il portoghese un comprimario”

Milan e Inter hanno vinto allungando in classifica. Nelle due squadre hanno spiccato le prestazioni di Lautaro Martinez e Rafa Leao

Il pareggio tra Atalanta e Juventus, domenica sera a Bergamo, ha permesso a Milan e Inter di allungare in classifica. Ora sono quattro i punti di vantaggio dei rossoneri e dei nerazzurri nei confronti dei bianconeri, che occupano il terzo posto in coabitazione con il Napoli. Quinta la squadra di Gasperini a cinque punti di distanza, ma stasera la Fiorentina può portarsi a quattro lunghezze dal Diavolo.

E’ inevitabile il confronto, sempre più accesso tra il Milan di Stefano Pioli e l‘Inter di Simone Inzaghi. Le due squadre sono state trascinate dai loro due campioni, Rafa Leao e Lautaro Martinez.

Il portoghese è salito in cattedra, con le sue accelerazioni è stato davvero imprendibile per i difensori della Lazio, che non sono riusciti a contenerlo. Ha così sfornato due assist perfetti, arrivando sul fondo, e per Christian Pulisic e Noah Okafor è stato un gioco da ragazzi battere Provedel. Prima delle azioni decisive di Leao, c’è un vero gioco corale del Milan di Stefano Pioli, che ha visto coinvolti Maignan, Theo Hernandez, Adli e Reijnders, che ha permesso di liberare il portoghese.

L’Inter ha poi risposto alla vittoria del Milan contro la Salernitana, piegando le resistenze dei campani grazie a Lautaro Martinez. I nerazzurri erano in difficoltà contro gli uomini di Paulo Sousa, ma l’ingresso in campo dell’argentino, ha cambiato tutto.

Leao vs Lautaro Martinez: il parere di Parolo

Negli studi di Dazn è così arrivato il commento su Rafa Leao e Lautaro Martinez. Uno uomo assist, l’altro uomo gol.

Per Marco Parolo, l’argentino può addirittura superare i 30 gol in Serie A: “Chi fa gol ha ragione – ammette l’ex centrocampista della Lazio -, sono convinto che Lautaro Martinez quest’anno possa arrivare a i gol di Ciro Immobile e Gonzalo Higuain, 36 gol perché è un leader totale e Thuram può esaltarlo a trovare la porta. Leao non arriverà mai a fare i gol di Lautaro, sarà sempre un comprimario: oggi metto Lautaro titolare in qualsiasi big d’Europa, invece il portoghese no. Sanchez e Thuram? Il cileno ha mosso tanto la squadra avversaria, ha sfiancato i difensori e se poi nel finale dilaghi è merito anche di chi ha lavorato all’inizio”

Montolivo, invece, sta dalla parte di Leao – “Anche chi fa gli assist ha ragione. Lautaro è più maturo, ma ti faccio questa considerazione… Leao può essere determinante a prescindere della squadra e dei compagni, l’argentino invece ha bisogno che tutto funzioni”.