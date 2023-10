Milan, infortunio Loftus-Cheek: le ultime sull’inglese

Ecco come sta Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista ha lasciato il campo di San Siro per uno scontro con Zaccagni: il punto della situazione

Sono ore di attese per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco di San Siro, della sfida Milan-Lazio, per un infortunio.

Un infortunio, secondo quanto emerso, subito dopo la partita, non grave, ma che quasi certamente gli farà saltare le trasferte contro il Borussia Dortmund, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, e contro il Genoa, prima della sosta per le nazionali.

In giornata conosceremo l’esito degli esami a cui si sottoporrà, ma nel frattempo arrivano aggiornamenti da parte del Corriere della Sera, che scrive, che Ruben Loftus-Cheek si sarebbe procurato un risentimento all’inguine dopo un contrasto con Zaccagni. Solo dopo gli esami clinici si conosceranno nel dettaglio le condizioni dell’inglese, ma dovrebbe essere scongiurato un infortunio grave

Milan, Pioli costretto a cambiare: così il centrocampo senza Loftus-Cheek

L’assenza di Ruben Loftus-Cheek è certamente importante per Stefano Pioli, che perde uno dei suoi titolari. Il centrocampista ex Chelsea è stato spesso determinante in questo inizio di stagione.

Lo è stato soprattutto a Cagliari, con un supergol da fuori area, per la sua prima gioia con la maglia rossonera, ma Yunus Musah, entrato al suo posto non è per nulla dispiaciuto. Anzi. L’americano ha dimostrato di essere pronto per dare una mano importante al Milan, la sua intesa con Christian Pulisic è stata forse superiore a quella avuta tra l’americano e Loftus-Cheek. L’ex Valencia è stato intenso e ha mostrato tutte le sue qualità fisiche e tecniche. Pioli può dunque dormire sonni tranquilli anche con l’assenza dell’inglese.

Ci sarà però da capire come verrà schierata la mediana. La presenza di Yunus Musah e Tiijani Reijnders è praticamente certa, ma c’è ancora un posto per una maglia, che se la giocheranno Adli e Pobega, con quest’ultimo favorito. L’italiano è pronto così a giocare la sua seconda gara su due da titolare in Champions League. Pioli potrebbe optare anche per un 4-2-3-1, facendo giocare due centrocampisti in linea, ma sarà normale vedere i tre centrocampisti cambiare spesso di posizione, se in campo non dovesse esserci un vero e proprio playmakers.

I quattro centrocampisti sono dunque chiamati a stringere i denti per le prossime due partite. Dopo la sosta Pioli si augura di abbracciare sia Loftus-Cheek che Rade Krunic. Per Ismael Bennacer servirà, invece, ancora del tempo.