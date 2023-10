Milan, non solo Bartesaghi: ha firmato anche un altro talento della Primavera

Dopo il laterale mancino, il club rossonero ha chiuso la firma di un altro giovane talento della Primavera di Abate

Sono ore importanti in casa rossonera per quanto riguarda il futuro, perché la società si sta muovendo anche in prospettiva e oggi ha ufficializzato la firma di Davide Bartesaghi, terzino sinistro che ha esordito qualche una settimana fa con il Verona.

Dopo il debutto con la squadra di Stefano Pioli, per il classe 2005 è arrivata anche la firma del contratto, il suo primo da professionista, che lo legherà al club rossonero fino al 2026. Un segnale importante da parte della società, che dimostra di lavorare concretamente in ottica futura e di guardare attentamente anche al proprio vivaio, dal quale continuano ad uscire giocatori molto interessante.

Tra l’altro quest’anno la Primavera è partita alla grande con sei vittorie e un pareggio in sette gare ufficiali, con l’esplosione del giovanissimo Francesco Camarda, autentico fiore all’occhiello del settore giovanile del Milan, ma non solo. Gli elementi che si stanno mettendo in mostra sono tanti e la dirigenza ha deciso di cautelarsi andando a blindarli. Ecco dunque che, dopo Bartesaghi, un altro giovane rossonero ha appena firmato il contratto.

Anche Scotti ha firmato il suo primo contratto

A rivelare la notizia è proprio il club rossonero che ufficializza la firma del primo contratto da professionista anche per un altro elemento del Milan Primavera.

Filippo Scotti, attaccante del 2006 del #MilanPrimavera, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza al 2026 🔴⚫️#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/zq0rvrgSvz — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) October 2, 2023

Si tratta di Filippo Scotti, l’esterno d’attacco classe 2006 che si sta rendendo protagonista con la squadra di Ignazio Abate in questi primi mesi di stagione. Scotti gioca anche nella nazionale giovanile Under 17 e rappresenta un altro talento di grande prospettiva in casa rossonera. In questa stagione ha sempre giocato e ha trovato il primo gol nella sfida di Coppa Italia Primavera contro l’Entella.

Il Milan punta forte su di lui e ha deciso, come per Bartesaghi, di farlo firmare subito per non rischiare di perderlo in futuro. Il Milan continua quindi il percorso di crescita e di progettazione per i prossimi anni, con l’obiettivo chiaro di puntare sui proprio giovani, come dimostra il fatto che dall’anno prossimo partirà anche il progetto del Milan Under 23, nel quale forse potrebbero esserci proprio questi ragazzi.