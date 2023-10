Milan, Pioli cambia e lo rimanda in panchina: le scelte per Dortmund

Il tecnico rossonero ha praticamente scelto la formazione per la Germania: ci saranno dei cambiamenti per la partita contro il Borussia Dortmund

Stefano Pioli è pronto a cambiare. Un Milan vincente ha bisogno davvero di tutti e il tecnico rossonero è intenzionato a mandare in campo forze fresche.

Non ci sarà uno stravolgimento come a Cagliari, ma qualcosa è destinata a cambiare. La notizia trapelata ieri di un turno di riposo per Yacine Adli, trova sempre più conferme. Anche stamani i quotidiani in edicola hanno parlato di questa possibilità, con Pioli sempre più intenzionato a lasciare fuori il francese, per schierare dal primo minuto Tommaso Pobega, come successo nei venti minuti finali del match contro la Lazio. Per il centrocampista italiano sarebbe la seconda partita su due da titolare in Champions League.

Saranno sicuramente Tiijani Reijnders e Yunus Musah a completare il reparto di centrocampo. Sarà interessante capire chi si occuperà del ruolo di playmaker. Non è da escludere che i tre centrocampisti ruotino parecchio, per dare pochi punti di riferimento agli avversari. Allo stesso tempo ci si aspetta un Milan, schierato spesso col 4-2-3-1, con i due mediani allineati.

Non ci sarà chiaramente Ruben Loftus-Cheek, destinato a star fuori anche contro il Genoa. Il centrocampista verrà valutato in giornata, ma le speranze di un recupero sono davvero poche.

Milan, le scelte di Pioli

Col Borussia Dortmund non si può sbagliare. Stefano Pioli, inevitabilmente, si affiderà ai titolari per provare a battere i tedeschi nella seconda partita della fase a gironi di Champions League.

Rispetto alla partita contro la Lazio cambieranno così anche un paio di uomini in difesa. Sicuro di ritrovare il posto è Malick Thiaw, al fianco ovviamente di Fikayo Tomori. A sinistra non si tocca Theo Hernandez; a destra il ballottaggio è aperto, tra Florenzi e Calabria, ma l’ex Roma alla fine potrebbe spuntarla. Tra i pali riecco Mike Maignan.

In avanti non si toccano Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic. Ad oggi è il tridente che offre maggiori garanzie. Per Noah Okafor, Samuel Chukwueze ci sarà certamente spazio a partita in corso, ma saranno, verosimilmente, titolari, contro il Genoa, nell’ultima partita, che chiuderà questa fase, per dar spazio alle nazionali.