Milan, tutto confermato: colpo a zero vicinissimo

Il club rossonero avrebbe già individuato il prossimo obiettivo low cost per il mercato di luglio: arriva dalla Liga

Il calciomercato non si ferma mai. Mentre tutte le squadre sono impegnate nel tradizionale tour de force di ottobre, che segue la pausa delle Nazionali, le rispettive dirigenze già pianificano le mosse per la prossima sessione invernale di scambi, quella di gennaio. E non solo. Il sempre più florido bacino dei giocatori che si libereranno a parametro zero il prossimo 30 giugno ingolosisce non poco i Direttori sportivi.

Restando all’atrea di nostro interesse, quella governata dall’Ad Giorgio Furlani e da Geoffrey Moncada, il club rossonero avrebbe già mosso concretamente i primi passi per un giocatore proveniente dalla Liga spagnola. Dopo aver fatto la trafila delle Giovanili tra la Cantera catalana e quella del Betis Siviglia, il laterale sinistro classe 2000 non ha mai avuto il privilegio di vestire la casacca della prima squadra di Barcellona.

Dirotttato da giovanisssimo in prestito allo Schalke04, lo spagnolo ha fatto ritorno a ‘casa’, in Andalusia, dove si è ormai accasato dal 2020. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno però non sembra essere oggetto di rinnnovo, complici anche i cronici problemi finanziari del club biancoverde. Il Milan ha fiutato la grande occasione, e avrebbe già fatto più di un sondaggio esplorativo con l’entourage del laterale mancino.

Colpo gratis dalla Spagna: Pioli gongola

Secondo quanto riferito dal portale Relevo, la società meneghina avrebbe puntato i fari su Juan Miranda, il 23enne mancino schierato già in 5 occcaasioni in Liga in questa stagione. La necessità di inserire in rosa un’alternativa credibile al titolarissimo ed inammovibile Theo Hernandez avrebbe spinto la dirigenza del Diavolo a muoversi col dovuto anticipo per un profilo che rispeccchia appieno le caratteristiche del classico acquisto rossonero. Giovane, non costoso, con grandi margini di miglioramento ed ambizioso.

Prima che, sul finire della sessione estiva di scambi, il Milan cedesse Ballo-Touré, la dirigenza aveva già chiesto informazioni per il terzino iberico. Ricevendo però in cambio la quasi intransigenza del club andaluso. Per lo meno nella valutazione che quest’ultimo faceva del suo tesserato.

Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale però, e con l’imposssibilità del Betis nel soddisfare le richieste economiche del ragazzo, Miranda è pronto a lasciare. Con una strategia che ricorda molto da vicino l’operato del ‘nemico’ Beppe Marotta, specializzatosi ormai in colpi gratis, i rossoneri hanno posto le basi per un acquisto low cost che sembra davvero funzionale alle esigenze di mister Pioli.