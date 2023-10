Milan, ufficiale: SnaiFun nuovo Premium Sponsor

La società rossonera ufficializza l’entrata del grande marchio tra i Premium Sponsor del club: la soddisfazione di Furlani

Da sempre molto attiva sul fronte delle collaborazioni, delle partnership istituzionali, degli accordi di sponsorizzazione – vero ossigeno per le casse del club soprattutto in epoca post Covid – il club di Via Aldo Rossi ha ufficializzato, attraverso una nota istituzionale, l’entrata di un nuovo marchio come Premium Partner.

Per la verità si tratta di un’azienda che già collabora col Milan dalla stagione 2010/11. Un percorso, come riporta il sito ufficiale del club, che ‘si fonda sull’appartenenza al mondo dello sport e i suoi valori, quali l’aggregazione, la partecipazione, il fair play, l’inclusione e il riconoscimento sociale‘.

Il conslidamento dell’accordo valorizzerà le emozioni, la vera passione e il divertimento che solo lo sport sa regalare. Stiamo parlando di SNAIFUN, l’app Snaitech che premia la cultura e la passione sportiva con news, quiz e pronostici.

Il nuovo accordo che prevede l’entrata del gruppo Snaitech come Premium Partner del sodalizio rossonero sarà celebrato con uno speciale evento all’Ippodromo Snai San Siro. Questo vedrà la partecipazione, oltre che di una nutrita rappresentanza dei due brand, anche di 200 fortunati utenti SNAIFUN.

SnaiFun diventa Premium Sponsor del Milan: le parole di Giorgio Furlani

“Quello tra AC Milan e il Gruppo Snaitech è un legame solido e speciale che va avanti da oltre dieci anni“, ha dichiarato l’Ad Giorgio Furlani ai canali ufficiali del club. “È una delle partnership più longeve e di successo del nostro club. Proseguiamo questo cammino assieme con orgoglio, consapevoli che l’industria dello sport e il calcio nello specifico siano in continua evoluzion. La rinnovata voglia di arricchire questa collaborazione mette al centro i nostri tifosi“.

Grande la soddisfazione espressa anche da Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. “Siamo felici di rinnovare e consolidare la partnership con il club rossonero. La collaborazione col Milan è per il gruppo fonte di orgoglio. Nata più di dieci anni fa, si è arricchita nel tempo grazie a numerose iniziative di intrattenimento rivolte a tutti gli appassionati sportivi”, ha concluso.