@ML – Infortunio Loftus-Cheek, l’esito degli esami: lieve distrazione

In casa rossonera c’era preoccupazione per l’infortunio occorso al centrocampista ex Chelsea: arriva la diagnosi

Soddisfazione per l’importante vittoria ottenuta ai danni di una rivale, ma anche tanta apprensione per uno stop che proprio non ci voleva. Ruben Loftus-Cheek è uscito anzitempo dalla sfida con la Lazio per un problema muscolare. La redazione di Milanlive.it vi fornisce in anteprima l’esito degli esami ai quali si è sottoposto l’ex Chelsea nella giornata di lunedì 2 ottobre.

Le prime previsioni, quelle che volevano il calciatore indisponibile per Dortmund ma forse recuperabile per il match di campionato col Genoa, si sono rivelate fin troppo ottimistiche.

Loftus-Cheek ko, c’è l’esito degli esami

In attesa di ulteriori sviluppi, filtrano già le prime indiscrezioni sulle partite che sarà costretto a saltare uno dei calciatori più positivi di quest avvio di stagione del Milan che, derby a parte, non ha fallito un colpo in campionato.



Il centrocampista inglese dovrebbe rientrare dopo la sosta, il 22 ottobre, in occasione del big-match che vedrà il Diavolo ospitare la Juve nel teatro di San Siro. Un colpo duro, e inaspettato, per mister Pioli, che dovrà rinunciare all’ex Chelsea ovviamente anche per l’importante trasferta di Dortmund, nella gara valevole per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League.

L’esperienza internazionale del centrocampista britannico sarebbe venuta molto utile al tecnico rossonero, che ora dovrà approntare un piano B in attesa del recupero del suo calciatore. In compenso Yunus Musah, entrato al suo posto nel match contro i capitolini ha lasciato un’ottima impressione. L’americano potrebbe sostituire l’inglese anche nelle prossime due gare, sebbene Pioli potrebbe giocarsi altre carte a sorpresa.