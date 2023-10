Monza, Lorenzo Colombo decisivo: stende il Sassuolo con il primo gol stagionale

Colombo trova la via della rete e regala così la vittoria al Monza: sconfitto il Sassuolo al Mapei Stadium.

Il Monza torna a vincere in Serie A: la squadra di Raffaele Palladino ha avuto la meglio sul Sassuolo in trasferta. Decisivo un gol di Lorenzo Colombo, che ha così permesso di chiudere la partita sul risultato di 1-0.

L’attaccante di proprietà del Milan ha segnato al 66′: lanciato da Luca Caldirola, ha vinto un contrasto con un avversario e poi è entrato in area, ha saltato Martin Erlic e poi di destro ha trafitto Andrea Consigli. Venti minuti dopo aveva realizzato anche il 2-0, però il gol è stato annullato per fuorigioco. Un peccato, aveva fatto un’altra buona giocata.

Per Colombo si è trattato della prima rete da quando si è trasferito al Monza, che lo ha prelevato in prestito secco nel finale dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Per lui si tratta di un’occasione molto importante, visto che ha la possibilità di giocare con continuità e di crescere ulteriormente, dopo la stagione trascorsa in prestito al Lecce.

Lorenzo Colombo brilla con il Monza: il Milan osserva

Il Milan ha fiducia nel 21enne centravanti nato a Vimercate, per questo non ha voluto perdere il controllo del suo cartellino. Adriano Galliani ha accettato la condizione posta dalla società rossonera e ha deciso di puntare su di lui per rimpiazzare Andrea Petagna, che non rientrava più nel progetto ed è stato ceduto al Cagliari.

Via un ex Milan, in Brianza è arrivato un altro attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero. Colombo si è sbloccato e adesso la speranza è che continui a segnare con una certa continuità. Nella passata stagione col Lecce ha realizzato 5 gol in Serie A e 1 in Coppa Italia, ora il suo obiettivo è quello di andare in doppia cifra.

Il Milan osserva con grande attenzione il rendimento di Lollo, a fine stagione poi verranno tirate le somme. Il club rossonero dovrà valutare se dargli una chance oppure se valutare offerte per mettere a bilancio una plusvalenza.