Problemi al ginocchio: l’attaccante a rischio per il Milan

Il giocatore è stato sostituito nel corso dell’ultimo match e la sua presenza per la partita contro il Milan potrebbe essere a rischio

Dopo la grande prestazione nel turno infrasettimanale, con un netto 4 a 1 inflitto alla Roma, il Genoa di Alberto Gilardino ha pareggiato contro l’Udinese.

Un punto prezioso del Grifone in ottica salvezza, contro una diretta concorrente. Dopo sette match, i punti in classifica sono così otto, frutto di due pareggi e due vittorie. Il Genoa si è dimostrato, fin qui, un osso duro soprattutto per le grandi squadre: oltre al successo contro la Roma, è arrivato, infatti, anche quello contro la Lazio, e il pareggio contro il Napoli di Rudi Garcia.

Per il Grifone la prossima partita sarà quella contro il Milan, sabato prossimo al Marassi. Il Diavolo è chiaramente chiamato a pensare alla trasferta di Dortmund e solo da mercoledì ci sarà il Genoa nel mirino.

Genoa, che deve fare i conti con le condizioni fisiche di Retegui: “Ha avuto un problemino al ginocchio – afferma Gilardino nel post gara -, nulla di grave ma ho preferito cambiarlo. Puscas? Non è semplice entrare in queste partite, la squadra avversaria gira palla velocemente, corri da più parti. Dovevamo chiuderla prima, il gol annullato, situazioni di contropiede. Dovevamo essere più lucidi in certe situazioni, anche dopo il pareggio abbiamo avuto una palla gol clamorosa”. Il Genoa, dunque, deve monitorare con attenzione le condizioni del proprio attaccante in vista della super sfida contro il Milan.

Genoa-Milan, due centrocampisti verso il forfait

Il Grifone ha già in infermeria sia Milan Badelj che Kevin Strootman, che si sono fermati nel corso di Genoa-Roma, per dei problemi muscolari. La loro presenza è chiaramente a rischio.

Il Genoa, però, può sorridere per le prestazioni di Gudmundsson, ma Gilardino invita a tener i piedi per terra: “Non esaltiamolo troppo che poi ce lo portano via (ride ndr) – riporta SOSFanta -. Ha estro, spunto, si sacrifica, ha gamba, deve continuare così, secondo me ha margini di miglioramento importanti”. Gudmundsson è stato autore della doppietta con cui il Genoa ha conquistato un punto contro l’Udinese, nella giornata di ieri.