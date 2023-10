Scaroni su Ibrahimovic: “Ha incontrato Cardinale, Furlani e me. Ci ha detto che…”

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni ha rivelato di un incontro con Zlatan Ibrahimovic per un ruolo in società. Ecco cosa ha risposto l’attaccante

Tiene ancora banco in casa Milan la situazione di Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera e la grande tifoseria sperano di rivederlo presto a Milanello, non da calciatore chiaramente, ma con un ruolo ben definito tra dirigenza o staff. L’ipotesi è concreta, dato che non sono mancate le proposte da parte del patron Gerry Cardinale, ma anche dell’AD Giorgio Furlani. Ha stupito e acceso l’entusiasmo la visita di Zlatan a Milanello dopo la sconfitta amara nel primo derby della stagione.

Si è subito pensato che Ibrahimovic fosse lì per intraprendere un nuovo percorso all’interno dell’AC Milan. In realtà, è dall’estate che si vocifera della possibilità per lo svedese di diventare il nuovo Club Manager dei rossoneri. Al momento, però, non è arrivata alcuna risposta positiva dell’ex attaccante. Ma a fomentare gli animi c’è stata la sua presenza ripetuta e consecutiva a San Siro, sia per il match di Champions League contro il Newcastle, sia per quello di campionato contro la Lazio.

Ibra continua a seguire il suo Milan da vicino e ciò chiaramente fa sperare i tifosi. Ma come stanno davvero le cose? Lo ha rivelato Paolo Scaroni, Presidente rossonero.

Ibra ancora al Milan? La verità da Scaroni

Intervistato Rai GR Parlamento, Paolo Scaroni ha rivelato di aver incontrato Zlatan Ibrahimovic per parlare del suo possibile futuro ancora al Milan. Non solo il Presidente. L’ex attaccante ha avuto dei colloqui con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. Confermate dunque le indiscrezioni accennate sopra. Ma Ibra è davvero pronto ad un nuovo ruolo all’interno del club? La risposta, al momento, è negativa. Lo svedese ha rifiutato le proposte ricevute, ma ripetiamo, al momento. Paolo Scaroni ha infatti lasciato una porta aperta per l’anno venturo. Queste le sue parole a Rai GR Parlamento:

“Sì, Zlatan era anche sabato allo stadio per Milan-Lazio. Ha incontrato Gerry Cardinale, ha avuto un incontro con me e poi con Giorgio Furlani. Ci ha detto che adesso sta vivendo un anno sabbatico. Quando lui sarà pronto ad accettare delle ipotesi di ritorno al Milan, saremo felici di esplorarle insieme a lui”.

Dunque, non è affatto esclusa l’ipotesi di ritorno in rossonero per Ibra, ma in un futuro che forse non è lontano. Oltre alla posizione di Club Manager, si è parlato della possibilità che l’ex attaccante scelga un ruolo nello staff tecnico di Pioli come mental coach/motivatore. O anche da Vice Presidente del club. Ma al momento sono solo ipotesi. Bisognerà aspettare qualche altro mese per avere risposte più concrete. Al momento, Ibra preferisce rimanere accanto alla squadra senza una posizione definita.