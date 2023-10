Borussia Dortmund-Milan, arbitra Marciniak: i precedenti con i rossoneri

La UEFA ha diramato le assegnazioni arbitrali per la seconda giornata di Champions League. Il polacco Marciniak per Borussia Dortmund-Milan

E’ vigilia di Champions League per il Milan, che partirà oggi alla volta di Dortmund per affrontare il Borussia nella seconda giornata della fase a gironi. Come di consueto, la UEFA ha comunicato le assegnazioni arbitrali delle gare in programma. Per Borussia Dortmund-Milan è stato scelto come fischietto in campo Szymon Marciniak. Tutta la squadra arbitrale selezionata per il match, dunque assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR, sono di nazionalità polacca. Di seguito l’assegnazione completa:

ARBITRO

Szymon Marciniak POL

ASSISTENTI

Paweł Sokolnicki POL

Tomasz Listkiewicz POL

QUARTO UFFICIALE

Tomasz Musiał POL

VAR

Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR

Piotr Lasyk POL

Marciniak arbitra il Milan: l’ultimo precedente contro il Napoli

Contando la gara di domani sera, Szymon Marciniak ha arbitrato il Milan quattro volte in carriera. L’ultima contro il Napoli lo scorso aprile allo Stadio Maradona, nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League (1-1 il risultato). In quell’occasione, se possiamo ben ricordare, il fischietto polacco ha concesso un rigore per parte. Ma sia Giroud che Kvara non hanno segnato dal dischetto, grazie alle parate dei rispettivi portieri. Prima di Napoli-Milan, Marciniak ha diretto i rossoneri nello 0-4 milanista in casa della Dinamo Zagabria (25 ottobre 2022) e infine nella gara di ritorno in Champions League contro il Liverpool nel settembre 2021.