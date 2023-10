Borussia-Milan, Pioli rivoluziona il centrocampo: le possibili scelte

Cambi di formazione in vista per il Milan in casa del Borussia Dortmund. Stefano Pioli ha deciso di tentare questa soluzione.

Domani alle ore 21 il Milan andrà a caccia del primo successo stagionale in Europa. Trasferta delicata e complessa per i rossoneri sul campo del Borussia Dortmund, avversario temibile soprattutto quando gioca al Signal Induna Park, sotto al proprio muro di tifosi gialloneri.

Il Milan arriva a questa sfida in maniera comunque positiva. Il morale è tornato alto dopo le tre vittorie consecutive contro Verona, Cagliari e soprattutto Lazio, scontro diretto portato a termine con un’ottima prestazione. Inoltre Stefano Pioli può vantare la crescita di molti elementi, soprattutto fra i nuovi arrivati.

Proprio mister Pioli starebbe pensando però a delle varianti di un certo tipo in vista della delicata trasferta tedesca. In particolare nel reparto di centrocampo, che al momento soffre di tre assenze molto preziose: Bennacer è lungodegente, Krunic si rivedrà dopo la sosta di ottobre e Loftus-Cheek si è fermato sabato per una distrazione muscolare.

Reijnders in regia e spazio a Pobega: le novità del Milan

Secondo le ultime indicazioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, la grande novità del Milan dovrebbe essere il cambio di ruolo per Tijjani Reijnders. L’olandese, ormai sempre presente nelle gare ufficiali dei rossoneri, potrebbe per la prima volta indossare i panni del regista davanti alla difesa.

Dopo l’infortunio di Krunic contro il Verona, mister Pioli aveva rivelato ai media di avere due opzioni per sostituire il bosniaco come metronomo. La prima era Yacine Adli, che si è ben comportato finora ma che dovrebbe riposare domani, partendo dalla panchina. La seconda possibilità era quella per l’appunto di schierare Reijnders come regista, ruolo che ha già interpretato nell’AZ.

Dunque il numero 14 sarà il perno centrale della linea mediana rossonera domani a Dortmund. Una bella responsabilità, ma visti i piedi buoni e ormai l’ottimo inserimento negli schemi del Milan, Reijnders dovrebbe poter giocare a proprio agio. Ma non è l’unica novità. Per forza di cose cambieranno anche le mezzali titolari domani sera.

Pioli punterà su Yunus Musah a destra e Tommaso Pobega a sinistra. Due calciatori dalle caratteristiche piuttosto simili, perché entrambi rapidi, arcigni e abili negli inserimenti senza palla. Insomma, due intermedi ideali che avranno il compito di assistere sia Reijnders nell’impostazione, sia accompagnare l’azione d’attacco muovendosi tra le linee. Un centrocampo inedito ma tutto da scoprire.