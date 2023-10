“Forte gradimento del giocatore”: Milan, il sogno per l’attacco può realizzarsi

Secondo la fonte, è concreta la possibilità che il Milan si aggiudichi il giocatore la prossima estate. Decisiva proprio la sua volontà. I dettagli

Il Milan ha compiuto un ottimo mercato quest’estate, e ogni acquisto sino ad oggi si sta dimostrando funzionale al progetto ambizioso del club. C’è soddisfazione per quanto si sta facendo in questo avvio di stagione, ma Giorgio Furlani non si ferma mai di progettare il futuro. L’AD, insieme a Geoffrey Moncada, sta pensando a quali possono essere le prossime mosse per migliorare ancora la rosa la prossima stagione. Grande focus al reparto d’attacco, che con Giroud ormai 37enne ha presto bisogno di essere svecchiato, già dalla prossima estate.

E’ vero che sono arrivati Noah Okafor e Luka Jovic quest’estate a Milanello a rinforzare e rimpolpare la batteria di attaccanti, ma è inevitabile che per il futuro prossimo serve un nuovo bomber da tanti gol. Il Milan ha già un favorito, un profilo di esperienza internazionale e che è da mesi sotto i riflettori di mezza Europa. Parliamo di Jonathan David del Lille, attaccante canadese classe 2000 con uno straordinario fiuto per il gol. Il Milan lo segue davvero da diverso tempo, ma non è l’unico club. Anche l‘Inter ha fatto dei sondaggi concreti nel recente mercato.

La difficoltà maggiore per arrivare a David è stata rappresentata dal Lille, che ha chiesto una cifra enorme per la cessione, tra i 50 e i 60 milioni di euro. La prossima estate, però, il suo contratto scadrà, e per il Milan sarà molto più semplice tentare l’assalto. Da calciomercato.com arrivano novità decisive in tal senso.

Milan, David ha detto sì

Secondo la fonte suddetta, il Milan ha già in mente di tentare l’assalto a Jonathan David a gennaio, puntando fortemente sui rapporti idilliaci tra Giorgio Furlani e il Lille. Una sorta di strategia per avere una corsia preferenziale nell’acquisto dell’attaccante canadese. E a favorire la possibile riuscita della trattativa c’è anche la volontà del giocatore classe 2000. Calciomercato.com precisa infatti che Jonathan David ha un forte gradimento per i colori rossoneri e per la possibilità di vestire la maglia del Milan in futuro.

Al momento, niente fa pensare che David voglia rinnovare il suo contratto col Lille, e l’addio in estate sembra scontato. A meno che, chiaramente, un altro club non si inserisca a gennaio con una buona offerta ed eviti la perdita a zero al club francese. Chissà che non possa essere proprio il Milan ad approfittare dell’opportunità a costi ridotti per battere ogni concorrenza. Intanto, il Diavolo sa che il giocatore apprezza la sua meta. Qualche mese e si potranno avere notizie più certe sulla vicenda di mercato.