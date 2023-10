Il Milan si muove, contratto già pronto: ecco quando arriverà la firma

Ancora un rinnovo contrattuale all’orizzonte per il Milan. Tra qualche mese i rossoneri riusciranno a blindare anche questo gioiello.

Uno dei punti focali del progetto Milan è senza dubbio, fin dalla gestione dirigenziale precedente, quello di blindare i migliori calciatori a disposizione di Stefano Pioli. Coloro che sono considerati importanti anche in proiezione futura.

L’idea è quella di evitare assalti da club ricchi e importanti, tenendo conto che da quest’anno anche l’Arabia Saudita ed i suoi proprietari facoltosi rappresentano una minaccia sul mercato internazionale.

Certo, c’è sempre il caso di Sandro Tonali, calciatore che il Milan in condizioni normali non avrebbe mai voluto cedere. Ma la legge del mercato spesso è troppo forte e rilevante, così i rossoneri hanno dovuto accettare la maxi-offerta del Newcastle, così da poter reinvestire il denaro ricavato su almeno 4-5 acquisti di ottimo livello.

Primo contratto per il baby Camarda: firmerà a marzo

Tra i calciatori giovani che il Milan però non vuole assolutamente perdere e intende coccolare in casa propria a lunghissimo termine spicca Francesco Camarda. Un nome che ormai circola moltissimo nei meandri del calcio giovanile e non solo. Parliamo del classe 2008 della Primavera rossonera, un talento smisurato che sotto età sta già dimostrando tutto il suo valore.

Il 15enne ha già realizzato 6 reti con la formazione di Ignazio Abate ed è considerato un predestinato. Basta leggere i numeri delle scorse stagioni, quando militava tra Giovanissimi ed Allievi. Camarda ha segnato più di 400 gol nel vivaio rossonero, da quando ha iniziato a dare i primi calci. Un bomber nato che giustamente il Milan vuole tenersi stretto a lungo.

Secondo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport, è già tutto pronto per il primo contratto da professionista (anche se ancora Under 18) di Camarda, che seguirà le firme di Bartesaghi e Scotti. Ma ci sarà ancora qualche mese da attendere: il bomber rossonero firmerà soltanto nel mese di marzo 2024, ovvero dopo aver compiuto sedici anni.

Camarda, milanese doc e soprattutto milanista fin da bambino, ha già attirato le attenzioni di molti club internazionali. Non a caso il suo debutto nella Youth League, ovvero la Champions dei giovani, con tanto di doppietta contro il Newcastle U-19 nel successo per 4-0 dei rossoneri. Per questo motivo il Milan lo blinderà il prima possibile, dandogli la possibilità di lavorare con tutta calma a Milanello e senza alcuna fretta sulla sua maturazione.