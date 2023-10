Milan, il Valencia pensa a una riserva di Pioli: assalto a gennaio?

Dalla Spagna giunge notizia che il Valencia ha messo gli occhi su uno dei giocatori della squadra di Pioli: cessione possibile a gennaio?

La stagione è appena iniziata, quindi è presto per giudicare i nuovi acquisti delle diverse squadre. Sicuramente c’è chi ha avuto le chance per mettersi già in mostra e chi invece non ha avuto sufficiente minutaggio.

Al Milan i rinforzi che finora sono rimasti più in ombra sono Marco Pellegrini (0 minuti), Luka Romero (21 minuti) e Luka Jovic (38 minuti). I primi due sono giovani e acerbi, quindi non sarà semplice per loro conquistare spazio in questi mesi. Qualcuno già parla di un possibile prestito nel mercato di gennaio. Nel caso, non dovrebbero faticare a trovare una sistemazione.

Calciomercato Milan, Jovic sotto esame: una squadra spagnola ci pensa

Per quanto riguarda Jovic, le probabilità di impiego saranno maggiori rispetto a quelle di Pellegrino e Romero. Il centravanti serbo è arrivato a Milanello per essere un’alternativa a Olivier Giroud, che ha 37 anni e ovviamente non può giocare sempre.

La sua stagione alla Fiorentina è stata altalenante, anche se comunque alla fine ha messo assieme 13 gol e 5 assist in 50 presenze totali. Il Milan aveva cercato altri attaccanti prima di prenderlo, ma crede comunque che Jovic possa dare un buon contributo. Per lui si tratta di una grande occasione di giocare in una squadra blasonata, dopo aver fallito al Real Madrid.

Deve tornare quello che aveva impressionato all’Eintracht Francoforte e che i blancos pagarono oltre 60 milioni di euro. Con la squadra tedesca era riuscito a fare grandi cose nella stagione 2018/2019: 27 gol e 7 assist in 48 presenze. In Europa League fu tra i trascinatori verso la finale poi persa ai calci di rigore contro il Chelsea. Uno dei suoi compagni era Ante Rebic, che poi si trasferì al Milan e che ora gioca in Turchia con il Besiktas.

Jovic deve approcciarsi nel modo giusto a questa nuova esperienza e dimostrare che può essere un giocatore importante. Questi mesi possono essere già decisivi. Se non dovesse convincere, i rossoneri potrebbero decidere di cederlo e di prendere un altro attaccante come vice-Giroud. Essendo arrivato a titolo gratuito, non sarebbe un problema piazzarlo altrove.

In Spagna il portale elnacional.cat scrive che una squadra interessata a Jovic è il Valencia, squadra dalla quale il Milan ha comprato Yunus Musah nell’ultimo calciomercato estivo. Ora è presto per dire come andranno le cose. Stefano Pioli si aspetta che il serbo entri in condizione al più presto e riesca a essere utile alla causa. Le valutazioni verranno fatte più avanti.