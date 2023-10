Milan, lavori in corso per la squadra Under 23: i dettagli

Nella prossima stagione probabile una grande novità per il Milan: un altro passo per migliorare il progetto sportivo del club.

L’avvento di RedBird Capital Partners alla guida del Milan era stato accolto con curiosità. Tutti volevano vedere cosa avrebbe fatto la nuova proprietà americana dopo che i connazionali di Elliott Management Corporation erano riusciti a vincere lo Scudetto. Dopo poco più di un anno si può dire che le intenzioni sono molto serie.

Gerry Cardinale si sta impegnando per far tornare il club ai vertici del calcio mondiale. Serve del tempo, il gap da recuperare è ampio e un tassello fondamentale sarà lo stadio proprietà, che forse sarà pronto per la stagione 2028/2029. Ma l’uomo d’affari nato a Philadelphia e la società di via Aldo Rossi si stanno muovendo anche su altri fronti per garantire crescita.

Milan, l’importanza del settore giovanile

Oltre a stipulare importanti partnership commerciali, il Milan sta investendo tanto anche sul vivaio. Non a caso è anche arrivato Vincenzo Vergine come nuovo responsabile, una figura che ha fatto molto bene sia alla Fiorentina sia alla Roma. Si può dire che rappresenti una garanzia.

Il settore giovanile è fondamentale per il progetto, soprattutto quando non si possiedono le stesse risorse delle big d’Europa. Produrre in casa talenti da Prima Squadra diventa ancora più importante in tale scenario. E il club rossonero vuole fare un ulteriore passo in avanti per valorizzare i suoi giovani: creare una squadra Under 23.

I colleghi di Tuttomercatoweb confermano che, dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan sta lavorando per iscrivere una seconda squadra al campionato di Serie C. I contatti sono in fase avanzata, il progetto è concreto.

Bisogna capire in quale girone verrà inserita l’Under 23 rossonera, visto che con il regolamento attuale non potrebbe giocare né nell’A (c’è già l’Atalanta) né nel B (c’è la Juventus). Dovrebbe essere inserito nel girone C, quindi quello delle squadre del sud Italia, con annesse trasferte lunghe da affrontare. Se ad esempio una tra Roma e Lazio decidesse di fare la seconda squadra, il Diavolo eviterebbe uno scenario scomodo.

Inoltre, per provare a iscriversi è necessario versare 1,5 milioni di euro a fondo perduto. Ma se non dovesse fallire nessuna società, non ci sarebbe spazio. In questa stagione l’Atalanta ha preso il posto del Siena, finito in Eccellenza dopo non aver presentato la fideiussione obbligatoria per l’iscrizione. Bisogna attendere primavera inoltrata per capire quale sarà la situazione. Il Milan ha le idee chiare su quello che vuole fare e spera di non avere ostacoli.