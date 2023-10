Milan, Pulisic contrario al VAR: “Da eliminare, meglio senza”

Pulisic non è convinto dell’utilizzo della tecnologia nelle partite: l’opinione del giocatore del Milan fa discutere.

L’introduzione del VAR ha rappresentato una svolta importante per il calcio, qualcosa di necessario per limitare gli errori degli arbitri e rendere i match più “regolari”. Non mancano comunque gli episodi controversi e gli sbagli, però la situazione è indubbiamente migliore rispetto al passato.

Certamente c’è la possibilità di migliorare il modo con il quale sfruttare la tecnologia riducendo ancora di più gli errori. C’è chi ritiene che sarebbe opportuno introdurre il VAR a chiamata, il cosiddetto challenge, per concedere alla squadra la possibilità di chiedere l’utilizzo della moviola in una determinata situazione di gioco. In Italia la FIGC aveva già annunciato la disponibilità a sperimentare tale soluzione.

Non manca il partito di coloro che non vedono di buon occhio l’utilizzo del VAR nel calcio. Tra questi c’è Christian Pulisic, che al podcast The American Dream di Tim Ream ha espresso chiaramente la sua posizione: “Bisognerebbe eliminare completamente il VAR, nel complesso penso che staremo meglio senza. Non mi dispiace la Goal Line Technology, penso sia fantastica, ma a parte questo si tratta di qualcosa che se va a tuo favore lo ami e si va contro lo odi“.

L’esterno offensivo del Milan gradisce solo in parte la tecnologia, si sarebbe limitato alla GLT per verificare se un pallone abbia varcato o meno la linea di porta. Introducendo il VAR si è fatto un passo ulteriore e c’è chi non approva tale soluzione. Ad ogni modo, non sembra che ci sia l’intenzione di fare retromarcia. È innegabile che tale strumento stia migliorando il gioco del calcio e sarà fondamentale cercare di ottimizzarne l’utilizzo per avere delle partite con sempre meno errori.

🗣 CHRISTIAN PULISIC ON VAR: “COMPLETELY ELIMINATE IT” ❌

🇺🇸 star to Tim Ream on The American Dream podcast a few weeks back. Wise—if not prescient—words from Milan star in aftermath of Spurs-Liverpool drama.

Speaking as fan, CP11 says game better off without it. You agree? pic.twitter.com/0h0NeIqhQG

