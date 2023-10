Milan, sorpresa a Milanello: la mossa di Pioli

Curiosità notevole dall’allenamento di rifinitura del Milan in vista della gara contro il Borussia Dortmund. A Milanello è accaduto un fatto particolare

Tra un giorno il Milan tornerà nel grande palcoscenico della Champions League. Lo farà in Germania, a Dortmund, contro la squadra allenata da Edin Terzic. Una gara assolutamente ostica. Il Borussia è una delle migliori squadre della Bundesliga, inutile sottolinearlo. Il Diavolo ha chiare le intenzioni: si cerca la vittoria, i 3 punti, per riscattare il pareggio immeritato contro il Newcastle. La seconda giornata della fase a gironi di Champions si prevede ricca di emozioni ed avvincente per il Milan e i suoi tifosi.

Come sottolineato, la portata dell’avversario è notevole. Il Borussia Dortmund è una squadra attrezzata, tanto nei singoli quanto nel gioco collettivo. Ma è soprattutto un gruppo che trae il massimo dall’ambiente di casa. Cosa vuol dire? Che nel suo stadio, col suo pubblico, riesce ad avere una marcia in più, e in maniera netta. Basta guardare alcune immagini del Signal Iduna Park quando la squadra gioca in casa. Il calore, il supporto e la spinta della tifoseria giallonera sono impressionanti. Cori su cori, una massa uniforme di gente innamorata dei colori della propria squadra.

Non sarà semplice per il Milan reggere una tale atmosfera, come non lo è mai stato per nessuna formazione. Ancor più in un match di Champions League. Pioli si è allora inventato una piccola strategia per aiutare i suoi ragazzi. La novità da Milanello è sorprendente.

Milan, la mossa di Pioli per far fronte al Signal Iduna Park

Stefano Pioli, già nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, incalzato dai giornalisti, ha fatto ben intendere che giocare in casa del Borussia Dortmund sarà complicato e renderà ancora più ardua la possibilità di vittoria. Il mister rossonero sa bene come e in che modo la tifoseria giallorossa sa trasmettere spirito e coraggio alla squadra di Terzic. Dunque, Pioli per aiutare i suoi ragazzi a far fronte alla cosa ha messo in atto una particolare strategia. Oggi, all’allenamento di rifinitura prima di Borussia-Milan, ha fatto trasmettere in filodiffusione a Milanello, tramite gli altoparlanti, i cori dei tifosi di Dortmund nelle gare casalinghe al Signal Iduna Park.



Una modalità per far abituare e rendere conto alla squadra rossonera cosa potrà esserci domani sera nello stadio tedesco. I giocatori di Pioli arriveranno così preparati alla gara, senza farsi condizionare o sorprendere troppo dall’atmosfera pazzesca dell’Iduna.