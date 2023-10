Milan, Thiaw: “Mi trovo benissimo sia con Kjaer che con Tomori. Ci siamo preparati al meglio”

Malick Thiaw è intervenuto in conferenza stampa con Pioli alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan, ecco tutte le dichiarazioni del difensore

Thiaw ha affiancato Pioli nella conferenza stampa di vigilia di oggi. Il difensore tedesco, che torna quindi a giocare in Germania dopo l’addio allo Schalke 04, conosce benissimo il Borussia Dortmund e il caldo ambiente del Signal Iduna Park.

La conferenza stampa di Thiaw è iniziata parlando del clima che troverà a Dortmund che lui conosce molto bene: “Stadio molto famoso, ci ho giocato ed è una squadra molto conosciuta. Ci siamo preparati al meglio, ci sarà una grande atmosferta, non vediamo l’ora di giocare“.

Su come si trova a giocare sia con Kjaer che con Tomori: “Fantastico giocare con entrambi. Possiamo giocare in tre o in due, abbiamo la qualità giusta per aiutare la squadra“. Thiaw è nato e cresciuto nello Schalke 04, squadra rivale del Borussia Dortmund: “Sì, ho giocato ma era a porte chiuse. Cercherò di gestire la partita nel miglior modo possibile“.