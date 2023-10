ML – Milan, rifinitura in vista di Dortmund: le ultime da Milanello

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità da Milanello alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Eccole di seguito

Manca un giorno al ritorno del Milan nel grande palcoscenico della Champions League. I rossoneri saranno domani in Germania a giocare la seconda giornata della fase a gironi contro il Borussia Dortmund. Un avversario ostico, inutile sottolinearlo, ma assolutamente alla portata. Il Diavolo ha grande voglia di riscatto dopo l’immeritato pareggio di San Siro contro il Newcastle. C’è necessità di punti per risalire nella classifica del girone. Ci si aspetta una gara avvincente e ricca di emozioni.

Dopo la bella vittoria in campionato contro la Lazio, il morale è stato alto a Milanello. Pochi giorni per preparare la gara di Dortmund, ma il gruppo ha lavorato bene e con la giusta spensieratezza dato il periodo positivo. Oggi, nel centro sportivo rossonero si è svolto l’allenamento di rifinitura alla viglia della gara di Champions League. Tutti gli aggiornamenti da MilanLive.it.

Verso Borussia-Milan, gli aggiornamenti sulla squadra

Come appreso dalla nostra redazione, presente sui campi di allenamento di Milanello stamane, tutti i rossoneri hanno lavorato in gruppo, eccetto chiaramente i calciatori già infortunati. E, dunque, salteranno, come previsto, la gara contro il Borussia Dortmund Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic, Ismael Bennacer e Mattia Caldara. Sappiamo bene che per gli ultimi due i tempi di recupero sono molto lunghi. Quindi è difficile fare stime. Loftus potrebbe invece tornare in campo già dalla prossima settimana, approfittando della sosta per recuperare al meglio. Difficile il suo impiego contro il Genoa il prossimo weekend. Quanto a Kalulu e Krunic c’è sicuramente da aspettare qualche settimana in più. Intanto, testa alla gara di domani, con Pioli che utilizzerà il resto dei giocatori a disposizione per schierare il miglior undici possibile e servirsi delle ottime seconde linee a gara in corso. Il mister è stato chiaro: al Milan sono tutti titolari.