@ML – Terzic: “Milan pericoloso per intensità e tecnica”, Fullkrug: “Convinti delle nostre idee”

La conferenza stampa di Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia del match di Champions contro il Milan

Vigilia di Champions League per il Milan che domani affronterà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, uno stadio ostico per qualsiasi squadra. I rossoneri, dopo il pareggio stretto contro il Newcastle, devono vincere per mettersi nelle migliori condizioni nella classifica del girone.

I tedeschi, reduci dal clamoroso tonfo all’ultima giornata dello scorso campionato, si sono ripresi abbastanza bene con ancora zero sconfitte in campionato ma hanno perso al debutto in Champions col Psg a Parigi. Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, è intervenuto poco fa in conferenza stampa per commentare proprio la sfida di domani. “Nessuna partita è facile a questi livelli, sapevamo che a Parigi non sarebbe stata semplice. Solitamente servono circa 10 punti per qualificarsi, ecco perché è importante fare punti anche oggi. Soprattutto in casa. Il Milan è un avversario difficile ma siamo in grado di affrontarlo con i nostri giocatori e il supporto dei nostri tifosi“.

Su che partita si aspetta: “Sarà una partita completamente diversa rispetto a Parigi. Abbiamo provato a cambiare un po’ mentalità per giocare con più coraggio in modo da spostarci dalle posizioni. In quel match potevamo sfruttare più occasioni. Il modo di giocare del Milan è diverso da quello del Psg. Sfide nuove davanti a noi, faremo dal nostro meglio. Speriamo di continuare sulla buona strada come la sfida di Parigi“.

Prende parola Niclas Füllkrug, l’attaccante del Borussia Dortmund, che parla così del match: “Sarà una partita diversa, sono contento di essere qui, sarà speciale. Non cerco di pensare a quali possono essere i nostri vantaggi, ciò che conta è come si affronterà la partita e provare a vincerla. Sarà un’esperienza fantastica per me, la giocheremo in casa e anche i miei compagni mi hanno detto che sarà un po’ più speciale rispetto alla Bundesliga”.

Ancora Füllkrug sull’inizio di stagione positivo ma anche criticato: “Sono felice che siamo riusciti a vincere le ultime tre partite e sarà anche questa un’esperienza fantastica. Abbiamo iniziato bene il campionato. Ci siamo sviluppati in una certa direzione, alcuni ci hanno anche criticati per gli errori nei momenti decisivi. Ma abbiamo mostrato la nostra mentalità anche con l’Hoffenheim, di fiducia in noi stessi. Che non è una cosa da sottovalutare. Ci siamo confrontati bene con loro, abbiamo reagito bene agli uno contro uno e questo dimostra che possiamo credere in noi stessi“.

Terzic parla così del Milan: “Il Milan ha giocatori davvero buoni. Ha perso giocatori importanti in estate ma ne ha altri forti. Pulisic è molto bravo, ha iniziato molto bene. Leao a sinistra è molto pericoloso a sinistra, ma anche Calabria o Florenzi, cercano sempre di affrontare bene l’avversario. Sono giocatori molto bravi a livello tecnico, ma la cosa più importante è il mix di intensità e tecnica. Sappiamo di essere in grado di difenderci ma dobbiamo fare attenzione quando la partita si farà più intensa“.

Il Borussia Dortmund ha tutti i giocatori a disposizione: “Non ci sono cambiamenti, tutti i giocatori sono a disposizione“. Füllkrug su come affronteranno il Milan: “In Germania abbiamo ottimi difensori. Gli italiani difendono con più pazienza e vanno più in profondità. Spero che Terzic mi preparerà al meglio. Abbiamo la nostra strategia e le nostre idee e così possiamo affrontare qualsiasi avversario“.