Borussia Dortmund-Milan, streaming e diretta tv Champions League: dove vederla

Borussia Dortmund-Milan, tutte le indicazioni su dove vedere il match di Champions League di mercoledì 4 ottobre. Calcio d’inizio alle 21

Venti anni, tanto è passato dall’ultima sfida europea tra il Milan e il Borussia Dortmund. Era il 2003 e le due squadre si affrontarono nella seconda fase a gironi di quell’edizione di Champions League poi vinta dai rossoneri in finale contro la Juve.

Nell’ex WestfalenStadion, ora diventato Signal Iduna Park, il Milan si impose, in una serata di gelo polare, per 0-1 con gol decisivo di Pippo Inzaghi. Tre punti decisivi che permisero ai rossoneri di Ancelotti di ipotecare la qualificazione nel gruppo che comprendeva anche il Real Madrid e la Lokomotiv Mosca.

Come venti anni fa, anche stasera, ci saranno in palio punti decisivi per la qualificazione nel girone guidato dal PSG, vittorioso al debutto proprio sul Borussia. Un punto per il Milan, fermato sullo 0-0 a San Siro dal Newcastle che, oggi, ospita Mbappe e compagni al St James Park.

A Dortmund, Pioli presenterà qualche cambio rispetto alla formazione titolare schierata con la Lazio. Assente Loftus Cheek, infortunato e sostituito da Musah mentre Adli lascerà spazio dal primo minuto a Pobega. In difesa torna Thiaw al posto di Kjaer. In attacco l’ex Pulisic affiancherà Leao e Giroud.

Borussia-Milan, dove vedere il match di Champions

Borussia Dortmund è un’esclusiva di Amazon Prime Video. Il match, pertanto, sarà visibile solamente in streaming tramite l’applicazione di Prime Video disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick e decoder Sky Q. Prime Video è visibile, ovviamente, anche su pc tramite il sito di riferimento.

La visione di Amazon Prime Video è inclusa nell’abbonamento Prime. Chi non lo ha attivato può farlo anche a ridosso della partita tramite sito o app. Si può scegliere tra la modalità di abbonamento mensile e annuale. Se si opta per la prima, al prezzo di 4.99€ si potrà assistere a Borussia-Milan di stasera e a PSG-Milan, quest’ultima in programma mercoledì 25 ottobre sempre in esclusiva su Prime.

Gli highlights di Borussia Dortmund-Milan saranno visibili, immediatamente dopo la fine della partita durante lo speciale Champions di Sky Sport condotto da Federica Masolin, nel quale si commenteranno tutti gli altri match di serata.

A proposito di Sky, l’ultima partita del Milan prima della pausa per le Nazionali di ottobre, in programma sabato prossimo contro il Genoa a Marassi, alle 20.45, sarà trasmessa in simulcast dalla stessa Sky e Dazn.