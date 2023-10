Borussia-Milan, Calabria: “Uno dei gironi più difficili della storia della Champions”

Calabria amareggiato dopo la mancata vittoria del Milan contro il Borussia Dortmund: altri 2 punti buttati dai rossoneri.

Tante occasioni create, ma il Milan non è andato oltre lo 0-0 in Germania. Altro pareggio senza fare gol per i rossoneri, il cui cammino in Champions League si complica un po’, soprattutto considerando che il Newcastle United ha sconfitto 4-1 il Paris Saint Germain a St James’ Park.

Davide Calabria al termine della partita ha parlato ai microfoni di Prime Video: “A caldo è sempre difficile parlare, voglio far raffreddare gli animi e poi analizzare. Ci sono stati diversi errori tecnici, bisognava essere più cinici nelle occasioni che abbiamo avuto, potevamo sfruttarle meglio. Abbiamo fatto la nostra partita. Questo è uno stadio importante, loro sono una squadra forte e credo che da due anni non perdano in casa. Niente è scontato. Questo è uno dei gironi più difficili della storia della Champions, si giocherà fino all’ultimo minuto“.

Calabria poi ha parlato anche ai microfoni di Milan TV, confermando il suo rammarico: “Volevamo la vittoria, sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo commesso troppi errori in impostazione e nel recuperare la fase di gioco. Abbiamo creato più occasioni e dovevamo essere più cinici, questo pareggio ci sta stretto. Comunque in questo girone il livello è alto e ci giocheremo la qualificazione fino all’ultimo“.