Borussia-Milan, Pioli: “Peccato non aver sfruttato le occasioni, volevamo vincere”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Borussia Dortmund-Milan: c’è delusione per il risultato finale.

Dopo lo 0-0 contro il Newcastle United a San Siro, altro 0-0 anche sul campo del Borussia Dortmund. Il Milan ha creato tante occasioni, però è stato nuovamente impreciso negli ultimi 20 metri.

Stefano Pioli al termine della partita ha parlato a Prime Video: “Nel primo tempo è mancata anche la pulizia tecnica, oltre all’efficacia. Nel secondo tempo occasioni importanti e non aver segnato di nuovo è un peccato. Volevamo vincere, un peccato non essere riuscito a vincere nonostante le chance avute”.

Milan più europeo in Champions? Il mister risponde così: “Il Milan cerca di portare avanti le sue idee e le sue caratteristiche, in Europa ritmo e intensità aumentano, devi stare a quel livello e credo che ci siamo stati. Contro una squadra tosta, che non perde in casa da due anni in Champions. Hanno ritmo, hanno qualità e ci hanno creato delle difficoltà. Abbiamo tenuto bene e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, peccato non aver sfruttato le occasioni”.

Nel primo tempo è mancata un po’ di aggressione alta. Pioli spiega che il piano era proprio quello di aggredire maggiormente: “L’intenzione era di prenderli più avanti, abbiamo recuperato diversi palloni e poi li abbiamo gestiti male, dando loro la possibilità di trovare ritmo e metterci sotto pressione. Non siamo stati continui, abbiamo giocato a sprazzi e non abbiamo controllato bene il gioco. Diamo anche merito agli avversari per aver giocato una partita di qualità, di intensità e di forza. Ci hanno creato qualche difficoltà, com’è normale a questo livello. Poi abbiamo giocato un ottimo secondo tempo e abbiamo avuto delle occasioni importanti non sfruttate al meglio”.

Mercoledì 25 ottobre il Milan giocherà contro il Paris Saint Germain allo stadio Parco dei Principi. Stasera la squadra francese ha perso 4-1 sul campo del Newcastle United.