Champions League, girone F: il Newcastle umilia il PSG e comanda la classifica

I risultati della seconda giornata di Champions League nel gruppo F, quello del Milan. Ecco come è finita l’altra gara della serata.

Il Milan ha pareggiato sul campo del Borussia Dortmund. Ancora un segno X per i rossoneri nella fase a gironi di Champions League, nonostante le prestazioni molto positive, anche contro il Newcastle.

Zero gol fatti e zero subiti per il Milan di Pioli, che dunque è a due punti nella classifica del girone F di Champions. Qualche rammarico di troppo per la squadra rossonera, che dopo aver dominato gli inglesi nella gara di debutto a San Siro, ha sprecato diverse occasioni stasera a Dortmund.

Mentre nell’altra gara della sera, sempre per il gruppo F, il Newcastle ha ottenuto la sua prima vittoria europea, superando con un risultato netto ed evidente il Paris Saint-Germain. Serata spettacolare per Sandro Tonali e compagni al St. James Park, visto il trionfo contro i parigini.

Poker del Newcastle al PSG: male Donnarumma

Vittoria per 4-1 del Newcastle sul PSG che stravolge dunque la classifica. I bianconeri britannici salgono in vetta al girone con 4 punti, dopo il pari di Milano e il successo odierno, scavalcando proprio i francesi che sono fermi a quota 3 punti.

Successo netto e rotondo deciso dai gol di Almiron e Burn nel primo tempo, Longstaff e Schär nella ripresa, inframezzati dalla rete di Lucas Hernandez (fratello di Theo) ad inizio ripresa col tentativo di rimettere i parigini in carreggiata. Serata no per Mbappé e compagni, con Gigio Donnarumma ancora tra i meno brillanti.

📌 Ma vediamo #Donnarumma il portiere titolare della nazionale Italiana che stasera sfida il #Newcastle ed ha deciso di farlo vincere a tavolino, sempre contro il #Milan. Ingiocabile.pic.twitter.com/7IMR8hBKJy — Dr. Tuitter (@DrTuitter) October 4, 2023

Errore clamoroso dell’ex milanista sul terzo gol del Newcastle: il tiro cross di Longstaff quasi dal fondo passa sotto le braccia e la pancia di Donnarumma e si infila irrimediabilmente in porta. Un altro intervento mancato che conferma come in Europa molto spesso il portiere del PSG venga punito da abbagli clamorosi.

Questa dunque la classifica dopo due giornate del girone F: Newcastle in testa con 4 punti, segue il PSG a quota 3. Poi Milan a 2 punti dopo i due pareggi a reti bianche, infine il Borussia Dortmund fermo a 1. La terza e prossima giornata di Champions League si giocherà mercoledì 25 ottobre, con i match PSG-Milan e Newcastle-Borussia.