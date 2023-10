“Chiaro rigore”: furia contro l’Inter e Barella (VIDEO)

Sia in Italia che in Portogallo sta facendo discutere davvero parecchio un episodio arbitrale che ha visto coinvolti Barella e Neres, nel corso del match tra l’Inter e il Benfica di ieri sera

L’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a conquistare la vittoria contro il Benfica, riscattando il mezzo passo falso dell’esordio contro la Real Sociedad.

Un successo per uno a zero, che racconta poco, di quanto si è visto in campo, con i nerazzurri che hanno avuto diverse occasioni per trovare la via della rete. Stavolta Lautaro Martinez, diversamente da quanto accaduto sabato sera contro la Salernitana, non è stato così preciso.

Benfica-Inter, portoghesi e tifosi su tutte le furie: “C’è un rigore netto di Barella”

Ma nel corso della partita ci sono stati diversi episodi arbitrali che stanno facendo ancora discutere parecchio. Al termine della sfida di San Siro, Schmidt, intervenuto in conferenza stampa, non si è nascosto: “Nel primo tempo c’era un chiaro rigore di Barella su Neres”.

Le immagini, diventate virali, dell’intervento del centrocampista italiano, sull’attaccante, non sembrano lasciare dubbi. Barella in scivolata, infatti, prende le gambe dell’avversario, ma per l’arbitro è tutto ok. Rimessa dal fondo per i nerazzurri e nessun check da parte del Var. Sono tanti i tifosi sui social, che hanno detto la loro sul mancato penalty non concesso al Benfica, che chiaramente avrebbe potuto cambiare la partita.

C’è, però, anche l’Inter, che alza la voce per un episodio arbitrale che non convince per nulla: episodio dell’accaduto è ancora una volta Neres, che colpisce in volto Lautaro Martinez con un pestone. Le immagini, anche in questo caso sono chiare, ma il check al Var non cambia la scelta dell’arbitro di non intervenire. Niente espulsione per l’attaccante del Benfica, ma solo un giallo per l’argentino autore del fallo che aveva portato Neres a reagire.