Colpo a zero della Juve: è un ex Milan

La Juventus sta preparando un colpo per la sua difesa. In bianconero potrebbe arrivare a parametro zero l’ex Milan. Tutti i dettagli

La Juventus è molto attenta al mercato per quanto riguarda la difesa. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse di Cristiano Giuntoli per il novellino della Serie A, Alan Matturro. Parliamo del classe 2004 del Genoa arrivato in Italia soltanto a gennaio, e che il Grifone ha litigato con l’Inter per aggiudicarselo. Chiaramente parliamo di un profilo futuribile, nonostante il suo esordio in Serie A con la maglia del Genoa sia stato sorprendente. La Juventus sta per questo pensando ad un acquisto per la sua retroguardia di più esperienza e già pronto per gli alti livelli.

Cristiano Giuntoli sondando il mercato europeo ha messo gli occhi su un calciatore militante in Ligue 1, in Francia, e precisamente al Lille. Si tratta di un ex Milan che nel 2019 ha lasciato l’Italia per sposare la causa del LOSC. Chi è? E’ Tiago Djalò, il talento classe 2000 della difesa che sta facendo molto bene in Francia. Come apprendiamo da TuttoMercatoWeb, la Società bianconera si è interessata al portoghese anche e soprattutto per il suo contratto in scadenza il prossimo anno, e dunque nell’estate del 2024.

Possibile colpo a zero quindi per la Juventus, che punta ad intavolare una trattativa proprio per, in caso di riuscita, accogliere il difensore il prossimo giugno. Ma ricordate Tiago Djalò al Milan?

Djalò, dal Milan alla Juventus: cosa ha fatto in rossonero

Quando il Milan ha acquistato Rafael Leao nel 2019, ha inserito nell’operazione con il Lille proprio Tiago Djalò per abbassare i costi dell’acquisto. Allora, il classe 2000 non aveva mai esordito in Prima Squadra. Ha passato una sola stagione in rossonero, e lo ha fatto con la Primavera del Milan. Nel 2018, il Diavolo lo aveva acquistato dallo Sporting Lisbona per 1 milione di euro, club che lo ha cresciuto sin dalle prime categorie giovanili. Le sue doti avevano stupito parecchio, ma il Milan ha preferito poi girarlo definitivamente al Lille nell’ambito dell’operazione per Leao con una valutazione di 4 milioni di euro.

In Ligue 1 ha fatto parecchio bene, salvo infortunarsi lo scorso marzo. Rottura del crociato per il portoghese, ai box proprio da quello sfortunato evento. Non è ancora rientrato dopo l’intervento compiuto alla zona interessata, ma pare che sia prossimo al recupero. La Juventus non vede l’ora di riosservarlo sul campo così da convincersi o meno della possibilità di acquistarlo a zero la prossima estate.