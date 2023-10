Dolore al ginocchio, Genoa-Milan a rischio

L’attaccante rischia di dover essere costretto a saltare la prossima sfida, contro il Milan. Il dolore al ginocchio, dopo la botta presa, non è ancora passato

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo per sfidare il Borussia Dortmund, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Non c’è stato tempo per gustarsi il 2 a 0 alla Lazio, per il Diavolo che ha dovuto mettersi subito a lavoro per preparare la delicata trasferta in Germania. Si gioca tanto e lo si fa davvero senza sosta. Già domani, il Milan, dovrà iniziare a pensare al Genoa, match in programma sabato sera al Marassi, per l’ottava giornata del massimo campionato di Serie A.

Con il match contro la squadra di Alberto Gilardino andrà in archivio un trittico infinito di gare, poi ci sarà la pausa per le nazionali, prima di tornare in campo con Milan-Juventus. Per l’occasione Stefano Pioli si augura di avere in infermeria solamente Ismael Bennacer. Ruben Loftus-Cheek, Pierre Kalulu e Rade Krunic, infatti, dovrebbero recuperare proprio durante la pausa per le nazionali. I due centrocampisti e il difensore francese non ci saranno chiaramente contro il Grifone, ma non saranno gli unici a mancare

Genoa-Milan, problemi per Alberto Gilardino

Non c’è solo il Milan alle prese con diversi giocatori infortunati. Anche Alberto Gilardino e il suo Genoa, reduci dal grande successo contro la Roma e il pareggio contro l’Udinese, devono fare i conti con le condizioni fisiche di Retegui.

L’attaccante italo-argentino ha subito un colpo al ginocchio contro l’Udinese. Ieri – come riporta Sky Sport – il giocatore si è sottoposto ai controlli del caso, che hanno escluso una situazione grave, ma il dolore persiste e oggi se ne saprà di più.

Praticamente certe, invece, le assenze di Milan Badelj e Kevin Strootman. Entrambi i centrocampisti si sono fermati per guai muscolari, nel corso della sfida contro i giallorossi. Difficilmente riusciranno a recuperare per sabato sera. Da capire anche se Sabelli ed Ekuban saranno della partita. Il Genoa ha comunque trovato la sua quadratura fin da subito, in questo inizio di campionato, riuscendo a mettere in difficoltà squadre importanti, come Roma, Lazio e Napoli, con cui ha ottenuto ben sette punti dei nove totali. Attenzione soprattutto alle qualità di Gudmudsson