Furlani: “Obiettivo stadio nel 2028. Moneyball? Scorretto parlare di algoritmo magico”

Furlani prima di Borussia Dortmund-Milan ha parlato della situazione rossonera facendo accenno anche a Moneyball e stadio.

Nel pre-partita allo stadio Signal Iduna Park ha rilasciato delle dichiarazioni anche Giorgio Furlani, che si è concesso ai microfoni di Prime Video.

Con quale fiducia si affaccia al match di questa sera? L’amministratore delegato rossonero ha risposto così: “Dall’estate lavoriamo bene, c’è grande sintonia e le cose sono andate sono andate bene. Poi vediamo a giugno, intanto siamo qua a giocarcela“.

Milan, Moneyball e nuovo stadio: parla Giorgio Furlani

Furlani ha risposto anche sul tanto chiacchierato Moneyball applicato al calcio, un concetto spesso associato al Milan in questi mesi: “Sono coinvolto da cinque anni nel progetto, nell’ultimo anno più da vicino. Usare la parola Moneyball come una formula magica non è corretto. Lavoriamo in gruppo a Casa Milan e a Milanello. Presto per fare un primo bilancio, ma usare una Moneyball come fosse un algoritmo segreto che sputa fuori soluzioni magiche non è corretto“.

Infine, si parla del progetto del nuovo stadio: “Da cinque anni ci stiamo provando. Non possiamo essere competitivi a livello europeo senza fare uno stadio moderno. Abbiamo un progetto a San Donato, speriamo di farcela. 2028 sarebbe la data per iniziare a giocare nel nuovo stadio”.

Il Milan sta facendo sul serio per realizzare il proprio impianto sportivo a San Donato Milanese. Recentemente ha presentato al Comune una proposta di variante urbanistica. La speranza è di non incontrare troppi ostacoli di carattere burocratico e politico. Ovviamente, non manca chi si oppone al progetto, ma il club rossonero ha già chiarito che il nuovo stadio sarà il più sostenibile d’Italia e uno dei più sostenibili d’Europa. Una risposta importante a chi ha timori legati all’impatto ambientale. Vedremo come andrà.