Jannik Sinner, che gioia: anche il Milan si complimenta (FOTO)

Jannik Sinner ha compiuto l’impresa oggi e ha trionfato nell’Atp 500 Pechino, confermando di essere in un ottimo momento della sua carriera e centrando l’ennesimo titolo stagionale, a distanza di pochi mesi dall’ultimo a Toronto.

L’altoatesino ha vinto nel torneo cinese, che non si disputava da ben quattro anni, e il valore di questo titolo è maggiore perché ottenuto affrontando avversari del calibro di Carlos Alcaraz, battuto in semifinale in ieri con il punteggio di 7-6 6-1, e di Daniil Medvedev oggi. L’azzurro si è liberato anche del russo in due set, vincendoli entrambi al tie-break e sfatando il tabù che lo voleva sconfitto in tutti i precedenti confronti con lui.

Per Sinner si tratta di un successo ancor più importante perché permette al ventiduenne di salire al quarto posto del ranking mondiale, un risultato storico perché mai un italiano era arrivato così in alto dai tempi di Adriano Panatta nel 1976. Il classe 2002 ha giocato una grande sfida oggi contro Medvedev, resistendo al solito ottimo servizio del russo e giocando corto per farlo muovere tanto, ma soprattutto è stato freddo nei momenti decisivi dell'incontro.

I complimenti del Milan a Sinner

Il successo di Jannik Sinner ha subito scatenato i tanti tifosi italiani, che hanno voluto complimentarsi con il giovane talento, che continua la sua scalata verso i vertici del tennis mondiale, senza volersi porre limiti.

Anche il Milan ha fatto i suoi complimenti al tennista, di nota fede rossonera, attraverso i propri canali social. Il club rossonero su Twitter ha retwettato il post di ATP Tour con la dedica: “Game, set, matcg e torneo. Congratulazioni al campione del China Open e nuovo numero 4 al mondo!”. Un altro grande tennista tifoso del Diavolo quindi, dopo Djokovic, festeggia un grande trofeo. Sicuramente ricorderete di quanto Sinner andò a Milanello per incontrare il calciatori rossoneri più o meno due anni fa.