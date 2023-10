Le pagelle di Borussia Dortmund-Milan 0-0: Thiaw sontuoso, Leao accende la luce

Borussia Dortmund-Milan, pagelle e tabellino della partita di Champions League. Un altro pareggio per 0-0 per i rossoneri

Un altro pareggio, un altro 0-0, un altro punto, un altro rimpianto. Si può sintetizzare così la serata di Dortmund per il Milan. Che, dopo un primo tempo molto difficile, riesce nella ripresa a creare tante occasioni ma senza concretizzarle. Leao sempre il più pericoloso, straordinario Thiaw. Calabria in super difficoltà.

Un brutto primo tempo per il Milan che non riesce a ripartire se non grazie alle sgasate di Leao. Che, da solo, crea almeno due opportunità poi non sfruttate da Giroud e compagni. Thiaw e Tomori reggono gli attacchi di Reus e compagni, che hanno almeno cinque occasioni da gol. Male tutti gli altri, in particolare modo Calabria che perde tanti palloni e tutti gli uno contro uno di Malen. Le uniche due note positive di questi primi 45’ sono il risultato ancora in pareggio e le giocate del solito Leao.

Molto meglio il Milan nella ripresa, nonostante il Borussia Dortmund continui a spingere. Stavolta però i rossoneri riescono ad essere più pericolosi con diverse opportunità create, soprattutto con il solito Leao: è dal suo lato che i rossoneri riescono ad accendersi e a fare le cose migliori. Le opportunità più ghiotte: Theo Hernandez di testa, il piazzato di Chukwueze e il tiro di Reijnders a porta vuota.

Borussia Dortmund-Milan, le pagelle

MAIGNAN 6,5 – Nel momento più difficile nel primo tempo è stato bravo a gestire alcune situazioni, a prendere tempo quando possibile, nelle uscite e in alcuni interventi. Leader.

CALABRIA 4 – Sempre superato da Malen o da chiunque altro passasse dalle sue parti. Perde anche palle sanguinose. Serata da dimenticare. (Dal 69’ FLORENZI 6)

THIAW 8 – Sontuoso. Dà soddisfazione a due tifoserie: quella del Milan e quella dello Schalke 04, storica rivale del Dortmund. Migliore in campo per distacco.

TOMORI 7,5 – Un’altra partita top, a parte una leggerezza nel primo tempo.

MUSAH 6 – Forse tra i migliori del primo tempo e fra i peggiori del secondo tempo. Tre palle perse nella riprese rischiosissime.

REIJNDERS 6 – Fatica tantissimo da mediano basso perché non gioca mai la palla. Meglio da mezzala: i suoi inserimenti palle al piede creano sempre il panico. Poteva fare meglio nell’opportunità quasi a porta vuota.

POBEGA 5 – Poteva fare meglio nell’opportunità a campo aperto. Per il resto poco altro: tanti errori, grave quello che non consente a Leao e Theo di giocare un clamoroso 2 vs 1 in ripartenza. (Dal 58’ ADLI 6)

PULISIC 5,5 – L’imbucata di Leao è coi tempi giusti e lui si gira bene ma il destro è centrale. Poco altro. (Dal 69’ CHUKWUEZE 5,5).

GIROUD 4,5 – Sbaglia tanti palloni dei pochi palloni che tocca e spreca una buona palla di Leao in ripartenza. Fra le serate più difficili da quando è al Milan. (Dal 69’ OKAFOR SV).

LEAO 7 – L’unica luce in una partita piena di ombre del Milan. Che si accende quando lui decide di invertire l’interruttore.

Il tabellino di Borussia Dortmund-Milan

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Süle, Wolf; Nmecha, Reyna; Adeyemi, Bynoe-Gittens, Haller, Moukoko. All.: Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer; Adli; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

Ammoniti: Schlotterbeck, Reijnders, Emre Can, Hummels, Okafor

Arbitro: Szymon Marciniak (POL).