Leao: “Sono deluso, dovevamo uscire con i 3 punti. Contro il PSG per vincere”

Ancora 0-0, il secondo consecutivo per il Milan in Champions League. Stasera contro il Borussia Dortmund è mancata la cattiveria e l’efficacia per far male. Lo sa bene Rafael Leao, che deluso al termine della gara ha parlato ai microfoni di Prime Video. Le sue parole:

Secondo pareggio: “Assolutamente no. Anche contro il Newcastle abbiamo controllato la partita, abbiamo creato occasioni e non abbiamo fatto gol. Oggi abbiamo cominciato così così, poi abbiamo controllato un pò. Però abbiamo creato alcune occasioni che abbiamo sbagliato. In Champions League bisogna fare gol. Dovevamo uscire con i tre punti. Sono contento per la mia squadra che ha fatto un grande lavoro stasera. Sono però deluso dal risultato finale”.

Cosa è mancato: “E’ mancata l’efficacia. Dobbiamo imparare con queste partire e pensare ad essere più cattivi nella prossima”.

Testa al PSG: “Sappiamo che è una squadra molto forte. Ma siamo il Milan e andiamo lì per vincere. Sappiamo anche noi che vincere lì è un obiettivo importante per andare avanti”.