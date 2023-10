Milan, a rischio il colpo a zero: irrompe il Barcellona

I catalani entrano in gioco per il laterale e godono anche di un vantaggio per l’eventuale trattativa: i rossoneri sono avvisati

Il mercato si è chiuso ormai più di un mese fa ma il Milan, così come tutti gli altri club, sta già lavorando in chiave futura per rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione, sfruttando magari qualche occasione.

Il club rossonero ha completato diverse operazioni importanti nella rivoluzione tecnica messa in atto in questa movimentata estate, ma ha non è intervenuta in tutti i ruoli nei quali aveva intenzione di fare degli innesti. Infatti è rimasto, per modo di dire, scoperto il ruolo di vice Theo Hernandez, con Fodé Ballo-Touré che è stato ceduto in prestito al Fulham, senza però che la dirigenza inserisse nessun sostituto al suo posto.

Il Milan ha valutato a lungo diversi profili, ma alla fine non è intervenuta sul mercato e ha deciso di affidarsi ai giocatori già presenti in rosa. C’è infatti Alessandro Florenzi che grazie alla sua duttilità può ricoprire anche la fascia sinistra, come ha fatto in occasione del match con il Verona. E poi c’è il giovane Davide Bartesaghi, sul quale Pioli e la società puntano tanto, e che proprio ieri ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Diavolo.

I blaugrana pensano al ritorno di Juan Miranda

In realtà il Milan ci pensa ancora a un colpo sulla fascia sinistra e lo ha rimandato perché il prossimo anno c’è la possibilità di prenderlo a parametro zero. Stiamo parlando di Juan Miranda.

Continuano infatti a rimbalzare indiscrezioni secondo cui i rossoneri continuino a seguire il laterale del Betis Siviglia, con l’obiettivo di farlo firmare a titolo gratuito la prossima estate. C’è però un problema perché nelle ultime ore è emerso che il Milan non sarebbe l’unico club sulle tracce del difensore spagnolo classe 2000, e si tratta del Barcellona, ovvero proprio il club nel quale è cresciuto e che ha lasciato nel 2021 per andare al Betis.

Todofichajes spiega che, in caso di partenza di Marcos Alonso, i blaugrana dovranno tornare sul mercato per prendere un sostituto e il ritorno del ventitreenne rappresenta una possibilità. Il portale spagnolo spiega che i catalani avrebbero delle condizioni di favore per il giocatore anche se quest’ultimo dovesse rinnovare, perché godono di una percentuale del 50% sulla rivendita. Per cui, se acquistassero il giocatore a 10 milioni di euro avrebbero automaticamente un ritorno di 5 milioni.