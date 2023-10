Milan, Pioli: “Gli zero gol in due partite il nostro errore più grande”

La conferenza stampa di Stefano Pioli dopo Borussia Dortmund-Milan, ecco tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero

Un altro pareggio per il Milan in Champions League e ancora una volta i rimpianti sono tanti, proprio come contro il Newcastle. Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la partita, ha parlato del match e di quanto la squadra sia dispiaciuta per il risultato.

La conferenza stampa inizia con l’analisi di Pioli: “Nel primo tempo male nella tecnica e abbiamo sofferto. Nel secondo tempo siamo stati meglio in campo, con più qualità e compattezza. Non essere riusciti a fare gol in quelle occasioni dispiace. Per le partite giocate i zero gol segnati nelle due partite è il nostro errore più grande“.

Intanto il Newcastle batte il Psg e questo complica un po’ il girone: “Questo insegna che il calcio è imprevedibile. Abbiamo messo sotto il Newcastle e stasera fa quattro gol al Psg. Ogni partita è una storia a sé. Non credo sarà l’ultima sorpresa del girone che resterà equilibrato“.

Se ha dei rimpianti per non aver messo Okafor titolare: “Olly ha avuto una sua occasione, ha fatto un ottimo lavoro. Chiunque da centravanti avrebbe fatto fatica nel primo tempo“.

Sarri si è lamentato di nuovo dei tanti impegni, ecco il pensiero di Pioli: “Sarri ha gli stessi nostri impegni. La Lazio gioca domenica, noi sabato. Non siamo noi che decidiamo. Giocare così tanto significa alzare il livello di infortuni e abbassare il livello di qualità del gioco”.

Se c’è soddisfazione comunque per non aver subito gol per la seconda partita: “Mi dà soddisfazione la prestazione della squadra. Non ha mai perso fiducia e convinzione, non si è mai arresa. I due difensori centrali hanno fatto una prestazione di altissimo livello. Sono molto soddisfatto di tante cose. I ragazzi erano delusi, volevamo vincere perché sapevamo quanto fosse importante. E questo credo sia un aspetto positivo. Se vogliamo alzare l’asticella dobbiamo fare meglio“.