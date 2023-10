Milan, via a zero a giugno: ipotesi clamorosa

Possibile partenza a parametro zero a fine stagione, che sicuramente non farebbe piacere al Milan. Ecco dove può finire nel 2024.

Difficile pensare al mercato che verrà in questo momento, sia per il Milan che per tutte le altre squadre europee. Infatti sono giorni in cui si parla giustamente di campo, di coppe internazionali e di classifiche, con la stagione che sta vivendo un primo momento clou.

Eppure in casa rossonera le antenne sono sempre drizzate e ben attente a ciò che succede, sia all’interno del club che al di fuori. Non a caso il Milan sta iniziando i dialoghi con alcuni calciatori (Krunic e Maignan su tutti) per i rinnovi di contratto. Condizione necessaria per evitare caos futuri.

C’è però un calciatore della rosa rossonera, con il contratto in scadenza a giugno prossimo, che rischia di non rientrare nella gestione dei rinnovi contrattuali. Per vari motivi la sua situazione si definirà più tardi, verso la fine del campionato, per capire meglio il da farsi. Eppure già si comincia a parlare di situazioni alternative per questo elemento.

Giroud in scadenza col Milan: è tentato dalla MLS statunitense

Il calciatore in questione è Olivier Giroud, centravanti titolare del Milan anche a 37 anni di età. Il calciatore francese, classe 1986, gode della stima di Pioli e dell’ambiente, è un idolo dei tifosi per i tanti gol realizzati e per la professionalità sempre mostrata con la maglia del Milan addosso.

Il contratto di Giroud come detto scadrà il 30 giugno 2024. Tutto fermo a livello di rinnovo, come detto dal francese stesso qualche giorno fa. Il numero 9 ha deciso di bypassare ogni decisione sul suo futuro a fine stagione, poco prima della scadenza naturale dell’attuale accordo.

Ma nel frattempo su Giroud iniziano a piombare interessi concreti dall’estero. Secondo il cronista Ekrem Konur, esperto di rumors di calciomercato, una società della MLS statunitense avrebbe mosso i primi passi. Sulle tracce di Giroud vi sarebbe l’Atlanta United, squadra americana dello stato della Georgia.

Il club è molto giovane, poiché fondato nel 2014, ma ha già vinto un campionato MLS nel 2018 Nella rosa attuale militano anche elementi rinomati come l’argentino Thiago Almada e l’esperto portiere Brad Guzan. Giroud potrebbe essere tentato dall’esperienza a fine carriera negli States, seguendo le orme di Messi o Busquets, che dopo l’addio all’Europa hanno scelto di accettare la proposta dell’Inter di Miami.