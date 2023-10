@ML – Tifosi del Milan alla conquista di Dortmund: cori e sciarpe in centro città (VIDEO)

I tifosi del Milan si stanno ritrovando in massa a Dortmund, in vista della sfida di questa sera in Champions League contro il Borussia.

Questa sera il Milan cercherà di ottenere punti pesanti e la prima vittoria europea della stagione sul campo del Borussia Dortmund. Appuntamento delicato e complesso, che però i rossoneri affronteranno con il massimo impegno.

Intanto i tifosi rossoneri hanno già raggiunto da ore il suolo tedesco, o quanto meno entro la gara di questa sera arriverà il grosso della tifoseria in trasferta. In questi minuti molti supporter stanno riempiendo le strade del centro città di Dortmund, comune industriale della Westfalia.

Come si evince dal video pubblicato dai nostri inviati, numerosi tifosi del Milan si sono ritrovati per cantare cori e mostrare sciarpe e striscioni in onore della loro squadra del cuore. Presente anche un gruppo del vicino Milan Club Polonia, recatosi nella centralissima Alter Markt Plaz proprio per esaltare il Milan.

Ottima la risposta anche di altri tifosi, intenti a sorseggiare le tipiche birre del luogo, tutti pronti a tifare Milan questa sera. Appuntamento allo stadio Signal Iduna Park alle ore 21, per il calcio d’inizio di Borussia-Milan.