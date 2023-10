Pulisic: “Non è mai facile giocare qui. Non ho parlato con Pioli, non è il momento”

Christian Pulisic ha parlato al termine di Borussia Dortmund-Milan- Deluso l’attaccante rossonero, ex della serata, per il solo 0-0 ottenuto

Il grande ex di Borussia Dortmund-Milan era Christian Pulisic. L’attaccante americano non è però riuscito ad incidere per come voleva. Delusione e amarezza nel post-partita per il secondo 0-0 consecutivo in Champions League. Ma Pulisic si è detto fiducioso per il futuro. Le sue parole:

Avversario difficile: “Si lo sapevamo perché non è mai facile giocare contro di loro. Abbiamo avuto le nostre occasioni come anche loro. Ma alla fine è terminata 0-0”.

Possibilità di qualificazione: “Continueremo ad andare avanti a provarci. A pensare in modo positivo per il futuro. Lavoriamo bene e sono sicuro che possiamo farcela”.

Se si è confrontato con Pioli: “Lo faremo nei prossimi giorni. Avremo di sicuro modo di discutere, non è questo il momento per farlo”.