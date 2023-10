Youth League, il Milan batte anche il Borussia Dortmund: risultato e classifica (VIDEO)

I rossoneri di Ignazio Abate vincono anche sul campo dei tedeschi e rimangono a punteggio pieno nel girone di Youth League

Il Milan Primavera ha appena disputato la seconda partita della fase a gironi di Youth League e si è portato a casa un’altra vittoria dopo quella al debutto contro il Newcastle, salendo quindi a quota 6 punti a punteggio pieno.

I ragazzi di Ignazio Abate hanno tirato fuori un’altra ottima prova, ottenendo il settimo successo nelle prime otto sfide ufficiali della stagione. I giovani rossoneri infatti sono partiti molto forte quest’anno, mettendosi alle spalle le stagioni recenti molto opache e hanno iniziato alla grande sia in campionato che nelle coppe. A poche ore dalla partita della Prima Squadra è infatti arrivato il successo contro il Borussia Dortmund per 1-2. Il Diavolo ha sbloccato il match al minuto 16′ con Diego Sia che ha segnato in acrobazia sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Chaka Traoré dalla sinistra.

Diego Sia opens the score vs Dortmund U19 with a great goal from a freekick from Chaka Traorepic.twitter.com/kEf6KNYwMp — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) October 4, 2023

Il raddoppio è arrivato qualche minuto più tardi al 23′ con un altro assist di Traoré che, dopo aver recuperato un bel pallone a centrocampo, ha servito questa volta Kevin Zeroli, che ha messo in rete con un bel diagonale rasoterra alla destra del portiere dei tedeschi. I rossoneri mantengono le due reti di vantaggio fino ai minuti finali dell’incontro, quando Brunner accorcia le distanze per il Borussia, ma non c’è più tempo e finisce 1-2 per il Milan. Il giovane talento Camarda è entrato solo nel finale oggi.

Kevin Zeroli scores to make it 2-0 vs Dortmund U19 after a great tackle by Chaka Traore to win the ball backpic.twitter.com/3mF782emNX — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) October 4, 2023

Borussia Dortmund-Milan 1-2, la classifica del girone

Il Milan vince dunque anche questa partita e si porta a quota 6 punti nel proprio girone di Youth League. Fra pochi minuti invece il Newcastle ospiterà il Paris Saint-Germain nella sfida delle due sconfitte all’esordio e si concluderà la seconda giornata nel raggruppamento. Ecco dunque la classifica momentanea del Gruppo F, tenendo conto che i rossoneri e i tedeschi hanno giocato una gara in più.

Milan 6

Borussia Dortmund 3

PSG 0

Newcastle 0