Cassano lo critica, Leao risponde: l’emoji dice tutto (FOTO)

L’attaccante del Milan reagisce con ironia dopo aver ascoltato la critica nei suoi confronti da parte dell’ex attaccante alla Bobo Tv

Ieri sera il Milan non è andato oltre lo 0-0 al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un altro rimpianto per i rossoneri che hanno sciupato di nuovo tante occasioni per la vittoria.

Questa volta non può essere però criticato Rafael Leao, autore di una prestazione comunque positiva e protagonista in diverse occasioni importanti create dal Diavolo. Suoi sono stati gli assist illuminanti per Pulisic prima e per Chukwueze poi, sprecati però da questi ultimi. Non è però di questo avviso Antonio Cassano, che ancora una volta non ha apprezzato la prova del portoghese e lo ha fatto sapere nel solito appuntamento della Bobo Tv.

Questa è stata la critica dell’ex attaccante nei confronti del classe 1999, che ha paragonato la sua gara a quella di un suo idolo: “Leao non è mai rientrato. Ha fatto quelle due o tre sgroppate e poi basta. Zero tiri in porta, zero assist e sbaglia anche la giocata decisiva. A differenza del ragazzino del Manchester City (Julian Alvarez, ndr) che stasera ha fatto gol e assist e fa sempre la differenza, ma nessuno lo esalta”.

La reazione di Leao su Twitter

Cassano ha poi aggiunto una critica proprio sulle qualità di Leao, che risiedono a suo avviso solo nella rapidità: “Stasera Ambrosini ha detto che è bello quando sprigiona la sua velocità, ma lui è solo velocità. Poi però devi fare la differenza in queste partite. Stasera lo marcava Ryerson, e Hummels che ha 38 anni”.Lo stesso Leao ha avuto modo di ascoltarlo in un video postato su Twitter e ha retewettato aggiundendo gli emoji che ridono e svariate emoji del pagliaccio, considerando dunque le affermazioni di Cassano ridicole.