Marco Pellegrino, che sorpresa: zero minuti con il Milan, ma ci pensa l’Argentina

Il paradosso del giovanissimo difensore argentino del Milan Marco Pellegrino: ancora deve debuttare, ma è già convocato in nazionale.

Uno dei colpi sicuramente meno chiacchierati ed osannati del mercato estivo milanista è quello che ha portato Marco Pellegrino in maglia rossonera. Il giovanissimo difensore italo-argentino è sbarcato durante la scorsa sessione di calciomercato, come prospetto per il futuro.

Classe 2002, nativo di Buenos Aires ma con passaporto italiano, Pellegrino è stato ingaggiato per 3,5 milioni di euro dal Platense. Ovvero dal club sudamericano nel quale si è messo ben in mostra. Nella rosa di Stefano Pioli ha preso il posto di Matteo Gabbia (ceduto al Villarreal), come quinto difensore centrale a disposizione.

Pellegrino non ha ancora dimostrato il suo valore. Il suo trasferimento ufficiale al Milan è datato 22 agosto, a campionato già iniziato ed ovviamente il giovane centrale ha bisogno di tempo per ambientarsi. Ma finora Pioli non lo ha ancora schierato. Eppure arriva una notizia sorprendente riguardo il calciatore argentino, direttamente dalla sua madre patria.

Scaloni convoca Pellegrino per le qualificazioni mondiali

A sorpresa quest’oggi il nome di Marco Pellegrino è figurato all’interno della lista dei convocati della Nazionale maggiore argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di dare fiducia al 21enne ex Platense, nonostante il Milan non lo abbia ancora schierato neanche per un minuto ufficiale.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

L’Argentina, nazione campione del mondo in carica, ha cominciato già l’avventura verso il prossimo Mondiale del 2026. Ora scattano le prossime gare di ottobre, contro Paraguay e Perù. Per l’occasione Scaloni ha voluto inserire in lista Pellegrino, come possibile alternativa di prospettiva ai difensori centrali di maggior esperienza.

Ovviamente tale chiamata è dovuta alla sua prima parte dell’anno solare 2023 in forza al Platense, condita da 17 presenze e una rete. Il difensore mancino del Milan ha dunque forti estimatori in patria e viene considerato un futuro ‘crack’ per la difesa della sua nazionale. Sarà interessante per il Milan ed i suoi tifosi, vederlo eventualmente all’opera al fianco di Leo Messi e compagni.

Marco Pellegrino sarà uno degli otto argentini della Serie A italiana chiamati da Scaloni per le qualificazioni mondiali. La formazione più ‘saccheggiata’ è la Fiorentina, visto che in lista sono presenti i viola Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Lucas Beltran.