Milan, blitz in Sudamerica per un talento: affare da 10 milioni

Il Milan pensa a rinforzare le corsie laterali difensive per il futuro: spunta il nome di un talento molto interessante.

Nell’ultimo calciomercato estivo la società rossonera non è riuscita a fare tutto ciò che avrebbe voluto. Ad esempio, tra gli acquisti è mancato un vice Theo Hernandez.

I problemi a cedere Fodé Ballo-Touré, partito solo in prestito secco a fine mercato, e altri ostacoli non hanno permesso al Milan di prendere un rinforzo in quel ruolo. Alla fine, si è scelto di dare fiducia al giovane Davide Bartesaghi e di considerare Alessandro Florenzi un’alternativa anche per la fascia sinistra. Ma per il futuro rimane sempre l’idea di ingaggiare un nuovo terzino.

Calciomercato Milan, un talento argentino per Pioli?

Bisognerà anche vedere se Theo Hernandez rimarrà in rossonero l’estate prossima. Diciamo questo perché la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United insegna che non ci sono incedibili, se arriva un’offerta importante il club considera anche la vendita dei titolarissimi. Ci saranno tante valutazioni da fare nei prossimi mesi e non bisogna escludere colpi di scena.

Intanto, il giornalista Ekrem Konur ha rivelato che degli osservatori del Milan erano presenti alla partita tra Boca Juniors e River Plate. L’osservato speciale nel Superclasico era Valentin Barco, terzino sinistro di 19 anni che milita negli Xeneizes e sul quale hanno messo gli occhi pure Juventus, Manchester City e Brighton.

Il talento argentino ha un contratto in scadenza a dicembre 2024 e una clausola di risoluzione da 10 milioni di dollari (circa 9,5 milioni di euro). Sarebbe un ottimo colpo per il Milan, che si assicurerebbe uno dei giovani laterali sinistri più promettenti al mondo. Un ragazzo che potrebbe inizialmente crescere alle spalle di Theo Hernandez e poi magari prenderne il posto, se si dovesse consumare la dolorosa cessione.

Alto 1,72 metri, Barco è un terzino meno fisico rispetto al numero 19 rossonero. Tuttavia, è comunque molto veloce, tecnico, dotato di buoni piedi e abile nel dribbling. È stato impiegato anche in posizione più avanzata, può fare tutta la fascia senza particolari problemi. In 22 presenze stagionali ha messo assieme 1 gol e 3 assist.

Ha 19 anni e ancora grandi margini di miglioramento. Se il Milan decidesse di investire su di lui, metterebbe a segno un buon colpo. Nell’ultimo mercato estivo ha già pescato in Argentina ingaggiando Marco Pellegrino, difensore centrale arrivato dal Platense. Vedremo se la società sceglierà di fare il bis e di prendere un altro rinforzo dallo stesso campionato.