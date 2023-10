Milan, delusione a Dortmund: spunta un dato pesantemente negativo

Dopo il pareggio a Dortmund, emerge un dato interessante e non positivo sul Milan: la squadra di Pioli deve cambiare passo in Champions.

Il Milan ha lasciato la Germania con una grande delusione per non essere riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Borussia Dortmund. Nonostante le tante occasioni create, non è riuscito a concretizzare e ha buttato via 2 punti che potevano fare comodo nella classifica del girone F.

Il Newcastle United ha sconfitto 4-1 il PSG e si è messo in testa al gruppo con 4 punti, con i parigini secondi a quota 3. I rossoneri sono terzi con 2 punti, mentre la squadra di Edin Terzic è ultima con 1. Il Diavolo poteva tranquillamente essere in vetta a punteggio pieno, però sia contro i Magpies sia contro i tedeschi hanno sprecato troppe chance e non hanno fatto bottino pieno. Tanti rimpianti.

Milan, in Champions emerge un dato negativo

Fa davvero specie che il Milan non sia riuscito a fare gol nonostante la produzione di situazioni pericolose in fase offensiva. Serve un miglioramento netto della precisione e della lucidità negli ultimi 20 metri. Adesso ci saranno due sfide difficilissime contro il PSG e per superare il girone di Champions League diventa importante fare dei buoni risultati anche contro una squadra così forte. Il Newcastle ha dimostrato che si può.

Dopo la partita contro il Borussia Dortmund emergono alcuni dati negativi. Come evidenziato da Opta, il Milan non ha segnato per quattro match di fila in Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia. Inoltre, i rossoneri non avevano mai pareggiato i primi due incontri in una fase a gironi di Champions.

Sicuramente la siccità in zona gol è un difetto da eliminare nelle prossime partite. Come abbiamo già detto, sono troppe le chance che il Diavolo non riesce a sfruttare. È fondamentale cambiare passo sotto questo punto di vista. Anche in campionato si può finalizzare di più e chiudere prima certe partite.