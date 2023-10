Milan, nome nuovo per l’attacco: era stato vicino alla Roma

Club rossonero molto attento agli attaccanti in questi mesi: probabile un investimento nel 2024, nella lista dei nomi anche un pallino della Roma.

Nell’ultimo mercato estivo il Milan ha fallito l’assalto a Mehdi Taremi, grande obiettivo per il ruolo di centravanti. L’iraniano era il profilo ideale da alternare a Olivier Giroud, però il mancato accordo con l’entourage ha fatto saltare l’operazione. Comunque, nei piani per l’anno prossimo rimane l’acquisto di una prima punta.

La società rossonera ha ripiegato su Luka Jovic a fine sessione estiva, ma è difficile immaginare che il serbo riesca a imporsi come titolare durante la stagione. Stefano Pioli spera che riesca a dare un contributo utile alla squadra, magari tornando ad essere il centravanti efficace visto ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Intanto, visto che non è al meglio fisicamente, gli sta preferendo Noah Okafor. Lo svizzero può essere adattato anche come punta.

Calciomercato Milan, nuovo bomber nel 2024: idea dal Brasile

Indipendentemente dal rendimento di Jovic, il cui contratto scade a giugno 2024 e che prevede un’opzione per l’eventuale prolungamento, bisognerà anche valutare le condizioni di Giroud. Ha appena compiuto 37 anni e sarà importare capire se possa continuare ad essere una risorsa importante oppure se sarà meglio separarsi dopo tre stagioni insieme. Il francese andrà in scadenza e potrebbe andarsene a parametro zero, magari per provare un’esperienza in MLS.

Ci sono diversi nomi di attaccanti che vengono accostati al Milan in queste settimane. Il più frequente è Jonathan David, che andrà in scadenza col Lille nel giugno 2025 e che l’anno prossimo potrebbe essere acquistato per un prezzo inferiore rispetto ai 50-60 milioni di euro richiesti nei mesi scorsi. Gli osservatori rossoneri lo seguono da tempo e lo ritengono un bomber adatto alle esigenze della squadra.

Su David ci sono diverse società importanti, soprattutto della Premier League, e pertanto esistono anche delle alternative al canadese. Secondo quanto rivelato da IlRomanista.eu, il Milan ha effettuato dei sondaggi pure per Marcos Leonardo. Il 20enne brasiliano milita nel Santos, al quale è legato da un contratto che scade nel dicembre 2026.

La Roma nello scorso calciomercato estivo era arrivata a offrire circa 18 milioni di euro, ma non sono bastati. Il Peixe, che nella classifica del Brasileirao è a un solo punto dalla zona retrocessione, vorrebbe incassare almeno 25-30 milioni. Intanto, Leonardo sta disputando un buon 2023: 19 gol e 4 assist in 37 partite col Santos e 5 gol più 1 assist nelle 5 presenze col Brasile Under 20 al Mondiale di categoria.

Pure società di Premier League e Bundesliga hanno messo gli occhi sul talento brasiliano. Una delle più interessate è l’Eintracht Francoforte. Vedremo se il Milan deciderà di farsi avanti concretamente nei prossimi mesi.