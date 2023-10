Milan, occhi sui gioielli del Benfica: Moncada spia due talenti

Il capo dell’area sportiva dei rossoneri è stato visto a monitorare dei talenti del club lusitano in occasione del match di Youth League

La trasferta di Dortmund ha riservato al Milan un’altra mezza delusione per la seconda vittoria mancata nel girone di Champions League, ma tutto è ancora decisamente aperto. Considerando poi la partenza sprint in campionato, l’inizio di stagione dei rossoneri è da considerarsi più che positivo.

La società è soddisfatta del lavoro fatto in estate, ma chiaramente non si ferma e continua a lavorare in chiave futura, perché l’obiettivo è quello di alzare il livello della squadra in maniera definitiva. Dal prossimo anno, inoltre, il Diavolo avrò anche l’Under 23, proprio come la Juventus e l’Atalanta, e ha intenzione di metter su una squadra piena di talento e di giocatori da poter formare in ottica della salita in Prima Squadra.

I rinnovi di due prospetti come Davide Bartesaghi e Filippo Scotti ne sono la prova, ma la dirigenza non si ferma qui e prosegue anche lo scouting in giro per l’Europa. Ecco quindi che si iniziano a monitorare vari profili giovani e l’occasione migliore non può che essere la manifestazione giovanile europea per l’eccellenza, la Youth League, nel quale il Milan sta tra l’altro facendo molto bene.

Moncada e D’Ottavio a vedere Inter-Benfica

La prova è arrivata dal fatto che nella giornata di martedì il capo dell’area sportiva, Geoffrey Moncada, e il ds Antonio D’Ottavio sono stati visti in tribuna durante la partita di Youth League tra Inter e Benfica, terminata con il risultato di 1-1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da João Rego (@joao_rego10)

A riportare la notizia è Tuttosport, che spiega che i due dirigenti del club rossonero erano lì per visionare da vicino alcuni talento della formazione lusitana. Il quotidiano fa in particolare due nomi. Il primo è quello di Hugo Felix, esterno o trequartista classe 2004, fratello minore di Joao Felix del Barcellona. Il ragazzo vanta diverse presenze in tutte le nazionali giovanili del Portogallo e anche nel Benfica B, che milita nella seconda divisione portoghese.

L’altro nome è invece quello di Joao Rego, classe 2005, autore peraltro del gol del pareggio del Benfica contro i nerazzurri nella sfida di martedì. Rego è il capitano della squadra e agisce come punta centrale, ma può giocare anche da esterno d’attacco. Il Milan studia quindi delle piste per il futuro e la fucina di talenti del Benfica è sempre molto attenzionata.