Milan, Pioli contesta il calendario: “Perché noi di sabato?” | Ecco la spiegazione

Stefano Pioli poco contento delle scelte di calendario per il suo Milan, che dopo la trasferta di coppa tornerà in campo già sabato.

Il Milan è tornato dalla Germania, dalla trasferta delicata di Dortmund che ha visto i rossoneri pareggiare a reti bianche. Rammarichi e rimpianti per Rafa Leao e compagni, viste le molte occasioni avute ma sprecate per vincere la partita.

Il calendario stretto e corto del Milan non permetterà ai rossoneri di rilassarsi troppo. La squadra guidata da Stefano Pioli infatti tornerà subito in campo sabato sera, alle ore 20:45 in un’altra trasferta difficile contro il Genoa.

Una partita assolutamente da non sottovalutare, visto che il Genoa è da considerarsi “l’ammazza-grandi” del campionato. I liguri hanno già battuto Lazio e Roma e fermato il Napoli campione d’Italia sul pareggio. Dunque un altro impegno non di poco conto, anche se le energie dei rossoneri cominciano a scarseggiare.

Genoa-Milan di sabato sera: una scelta dettata dalle pay tv

Mister Pioli dopo la gara di Dortmund si è un po’ lamentato degli impegni così ravvicinati. Il tecnico del Milan ha fatto intendere come vi sia uno squilibrio con la Lazio, che è andata in trasferta di Champions mercoledì ma giocherà invece domenica.

“Sarri ha gli stessi nostri impegni, noi giochiamo sabato sera e loro domenica. Ma non siamo noi che decidiamo, giocare così tanto rischi di avere più infortuni e di abbassare il livello del gioco. Torniamo domani e poi sabato siamo di nuovo a Genoa”. Pioli dunque non è contento né del calendario né delle proteste di Sarri, suo collega biancoceleste.

Ma il motivo della programmazione di sabato sera per Genoa-Milan è presto detto, come rivelato da Calcioefinanza.it. In primis tre gare di cartello, ovvero Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina devono giocarsi obbligatoriamente di domenica. Perché sono riguardano le tre squadre che disputano Europa e Conference League, giocando di fatto di giovedì.

Inoltre spunta la questione nazionali: visto che il campionato si fermerà per gli impegni di qualificazioni europee e mondiali, non sarà possibile posticipare le partite di Serie A al ‘monday night’. Infine esigente di pay tv come al solito: l’emittente Sky Sport, che trasmette solo tre partite a settimana di campionato, voleva una sfida di rilievo per il sabato sera in co-esclusiva con DAZN. La scelta è ricaduta su Genoa-Milan.

L’alternativa per Pioli e compagnia sarebbe stata giocare di sabato all’ora di pranzo, ma a questo punto è preferibile, per esigenze di campo e di TV passare all’anticipo serale del sabato.